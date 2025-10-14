TOKİ kiralık konut projesi ne zaman başlayacak? TOKİ ev kirası ne kadar, nasıl yapılacak?

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya dair yaptığı o açıklama:

Hâlen yüksek seyreden kiralar ve konut fiyatlarıyla ilgili de çok önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bundan böyle kira konusunda işin planlamasını devlet yapacak. Yani vatandaş gelsin, kendisi kiraya versin ve yüksek kiralarla orada vatandaşı sömürsün, buna artık fırsat vermeyeceğiz.

Devlet, bu sosyal konutları kendisi kiraya vererek inşallah samimi bir şekilde uygun fiyatlı kiralama sürecini başlatacak. “Yüzyılın Konut Projesi” adını verdiğimiz bu çalışmayla, 81 ilimizde toplam 500 bin sosyal konut inşa edeceğiz.

Projemizde; şehit yakını ve gazilerimize, emeklilerimize, üç çocuğu olan ailelerimize, engelli vatandaşlarımıza özel kontenjanlar ayıracağız. Yine bu projemizle, Türkiye’de ilk kez kiralık konut uygulamasını TOKİ’miz vasıtasıyla hayata geçireceğiz.

Sosyal konutların bir kısmını vatandaşlarımıza uygun şartlarla kiralayacak, bilhassa dar gelirli ailelerimize rahat bir nefes aldıracağız. Konut projemiz sadece sosyal politikalarda değil, enflasyonla mücadelede de elimizi güçlendirecek; tek haneli enflasyon hedefine ulaşmamıza katkı sunacaktır.