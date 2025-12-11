TOKİ KURA: 500 bin sosyal konut projesi başvuru sonuçları, kura çekimi ne zaman?
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvuruları için son günler... Yaklaşık 6 milyon kişi başvuru yaparken kura çekim tarihi merak ediliyor. Vatandaşlar başvuru sonuçlarının ve kura çekim tarihini araştırıyor. İşte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının kamuoyu ile paylaştığı tarih...
Yüzyılın projesinde başvurular için sona yaklaşılıyor. Proje büyük bir ilgi gördü. Uygun fiyata ve uygun ödeme koşullarıyla büyük bir fırsat sağlayan projenin kura çekim tarihi yoğun şekilde araştırılıyor. Vatandaşlar bilgi almak adına "500 bin sosyal konut projesi başvuru sonuçları, kura çekimi ne zaman" sorusunu iletiyor.
TOKİ kura çekimi ne zaman?
TOKİ tarafından yapılan açıklamada, 500 bin sosyal konut projesi için başvuruların 19 Aralık tarihine kadar alınacağı bildirildi. Kura sürecinin ilk adımı 29 Aralık’ta başlayacak ve yoğun program, 27 Şubat’a kadar devam edecek.
Konutların hak sahiplerine teslimi ise Mart 2027’den itibaren etaplar halinde gerçekleştirilecek.
Kurada çıkmayanlar başvuru ücretlerini geri alabilecek.