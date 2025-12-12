TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? 500 bin sosyal konut projesi başvuru sonuçları hangi tarihte belli olacak?

TOKİ kura çekimi ne zaman?

TOKİ tarafından yapılan açıklamada, 500 bin sosyal konut projesi için başvuruların 19 Aralık tarihine kadar alınacağı bildirildi. Kura sürecinin ilk adımı 29 Aralık’ta başlayacak ve yoğun program, 27 Şubat’a kadar devam edecek.