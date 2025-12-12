TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? 500 bin sosyal konut projesi başvuru sonuçları hangi tarihte belli olacak?
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvuruları devam ederken işlemlerini tamamlayanların aklında kura çekim tarihleri var. Günler ilerledikçe konu gündem olurken vatandaşlar da tam tarihi öğrenmek adına "TOKİ kuraları ne zaman çekilecek" sorusu hızlanıyor. İşte detaylar...
TOKİ kura tarihleri milyonların gündeminde... Başvuru yapan vatandaşlarda tatlı bir heyecan söz konusu.. Büyük umutlarla başvuru yapıldı ve sonuçlar merak ediliyor. Ev hayali kuran yurttaşlar "TOKİ kuraları ne zaman çekilecek" sorusunu art arda yöneltiyor.
TOKİ kura çekimi ne zaman?
TOKİ tarafından yapılan açıklamada, 500 bin sosyal konut projesi için başvuruların 19 Aralık tarihine kadar alınacağı bildirildi. Kura sürecinin ilk adımı 29 Aralık’ta başlayacak ve yoğun program, 27 Şubat’a kadar devam edecek.
Konutların hak sahiplerine teslimi ise Mart 2027’den itibaren etaplar halinde gerçekleştirilecek.
Kurada çıkmayanlar başvuru ücretlerini geri alabilecek.