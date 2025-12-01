TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesinde kura çekilişi ne zaman başlayacak? Sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?
TOKİ 500 bin sosyal konut projesine 5 milyonu aşkın kişi katılım sağladı. Her bir başvuru sahibi, kendilerini ev sahibi yapacak çekilişi bekliyor. Milyonlar büyük bir umutla evlerine kavuşmayı arzularken, net tarihler araştırılıyor ve "TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesinde kura çekilişi ne zaman başlayacak" sorusu sık sık geliyor.
Milyonlarca yurttaş, uygun maliyetli ve ödeme şartları kolay konut edinme hayalini gerçeğe dönüştürmek için başvuru işlemlerini tamamladı; şimdi gözler, çekilişin yapılacağı güne çevrildi. Projeye gösterilen ilgi, beklentiyi zirveye taşırken, vatandaşlar "TOKİ'nin şans belirleme çekilişi ne zaman" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte detaylar...
TOKİ'den gelen resmi açıklamaya göre, 500 bin konutluk projeye müracaatlar 19 Aralık tarihine kadar kabul edilmeye devam edecek. Kuraların ilk aşaması 29 Aralık'ta başlayacak ve bu yoğun süreç 27 Şubat'a kadar sürecek.
Konutların hak sahiplerine ilk teslimatları Mart 2027'den itibaren gerçekleştirilecek.
Ödeme planı
İstanbul dışındaki illerde 1+1 konutların fiyatı 1 milyon 800 bin TL, 2+1 konutların fiyatı 2 milyon 200 bin TL ile 2 milyon 650 bin TL arasında değişiyor. Aylık taksitler 6 bin 750 TL’den başlıyor.
İstanbul’da ise 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin TL, 2+1 konutlar 2 milyon 450 bin TL ile 2 milyon 950 bin TL arasında satışa sunulacak. Aylık taksitler 7 bin 313 TL ile 11 bin 63 TL arasında değişecek.