TOKİ'nin 64 ilde satışa çıkaracağı konutların örnek daireleri görüntülendi

Bursa'da 2+1 konutlar 3 milyon 300 bin liradan, 3+1 konutlar 3 milyon 900 bin liradan satışa sunulacak. Hatay'da konut fiyatları 3 milyon 200 bin liradan başlarken, Konya'da 2+1 dairelerin başlangıç fiyatı 2 milyon 900 bin lira olacak.

Konutlara başvurular 15 Haziran'da alınmaya başlanacak. Satış süreci ise 17 Temmuz'a kadar devam edecek.