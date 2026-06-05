TOKİ'nin 64 ilde satışa çıkaracağı konutların örnek daireleri görüntülendi
TOKİ'nin 64 ilde satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konut için hazırlanan örnek daireler Ankara'da görüntülendi. Depreme dayanıklı olarak inşa edilen konutlarda başvurular 15 Haziran'da başlayacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ), 64 ilde satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konutun örnek dairesi Ankara'da görüntülendi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansı Editör Masası programında yaptığı açıklamada, TOKİ'nin orta gelir grubuna yönelik yeni bir konut kampanyasını hayata geçireceğini duyurmuştu. Bu kapsamda 64 ilde yaklaşık 20 bin konut satışa çıkarılacak.
Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Yenipeçenek Mahallesi'nde inşa edilen 2+1 örnek daireler basın mensuplarına tanıtıldı.
Deprem güvenliği esas alınarak tünel kalıp sistemiyle yapılan konutlarda ısı, ses ve su yalıtımına önem verildi. Örnek dairelerde salon, çocuk odası, yatak odası, kiler dolabı ve duşakabin gibi detaylar öne çıkarken, mutfakların ayrı olarak planlandığı görüldü.
Projelerde yalnızca konutlar değil, sosyal yaşam alanları da yer alacak. Site çevresinde oturma alanları, çocuk oyun parkları ve otopark gibi sosyal donatılar oluşturulacak.
Başvurular 15 Haziran'da başlayacak
TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar, yatay mimari anlayışı ve geleneksel dokuya uygun şekilde 2+1 ve 3+1 olarak tasarlanıyor.
Projede üç farklı ödeme seçeneği uygulanacak. Konut fiyatları 2 milyon 100 bin liradan başlarken, aylık taksitler yaklaşık 18 bin liradan başlayacak. Peşin ödeme tercih edenlere yüzde 25, yüzde 50 peşinatla alım yapanlara ise yüzde 8 indirim uygulanacak. Ayrıca 72 aya kadar vade imkanı sağlanacak.
Ankara'da 2+1 daireler 3 milyon 100 bin liradan başlayan fiyatlarla ve 21 bin 400 lira taksitlerle satışa çıkarken, 3+1 dairelerin başlangıç fiyatı 3 milyon 300 bin lira olarak belirlendi.
Bursa'da 2+1 konutlar 3 milyon 300 bin liradan, 3+1 konutlar 3 milyon 900 bin liradan satışa sunulacak. Hatay'da konut fiyatları 3 milyon 200 bin liradan başlarken, Konya'da 2+1 dairelerin başlangıç fiyatı 2 milyon 900 bin lira olacak.
Konutlara başvurular 15 Haziran'da alınmaya başlanacak. Satış süreci ise 17 Temmuz'a kadar devam edecek.