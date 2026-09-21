Trump imzaladı: Türkiye için yüzde 100 tarife riskinde kritik takvim

Yüzde 100 tarife nasıl işleyecek?





Yasa, son 12 ayda Rusya’dan en fazla ham petrol veya doğal gaz ithal eden ülkeler arasına giren ve yeni alımları sürdüren ülkelere yüzde 100’e kadar ek tarife uygulanabilmesine imkân veriyor. En önemli ayrıntı ise bu oranın mevcut gümrük vergilerinin yerine değil, onların üzerine eklenebilmesi.