Trump'a yönelik silahlı saldırı, tarihteki 10 ses getiren suikasti akıllara getirdi
Eski ABD Başkanı Donald Trump, 5 Kasım'daki seçim yarışı için düzenlediği mitingde silahlı saldırıya uğradı. Sağlık durumu iyi olan Trump, ilk açıklamasında “Böylesi bir eylemin ülkemizde olması inanılmaz” dedi. Trump'a yönelik suikast girişimi başarısız olurken, tarihte ses getiren suikastleri akıllara getirdi.
Eski ABD Başkanı ve 5 Kasım seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Donald Trump, düzenlediği miting sırasında silahlı saldırıya uğradı. Kulağından yaralanan ve kanlar içinde kalan Trump, saldırının ardından ilk açıklamasında “Böylesi bir eylemin ülkemizde olması inanılmaz” dedi. Trump'a yönelik silahlı saldırı başarısız olurken, ülkemizde ve dünyada gerçekleşmiş suikastleri akıllara getirdi.
1- Uğur Mumcu Suikasti
Türkiye'nin aydın gazetecilerinden Uğur Mumcu, 24 Ocak 1993'te Ankara'da uğradığı bombalı saldırı sonucunda hayatını kaybetti.
2- Abdi İpekçi Suikasti
Milliyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Abdi İpekçi, daha sonra Papa suikastiyle adından söz ettirecek olan Mehmet Ali Ağaca tarafından 1 Şubat 1979 tarihinde öldürüldü.
3- Rıdvan İsmail Paşa Suikasti
Osmanlı İmparatorluğu'nda İstanbul Belediye Başkanı görevini yapan Rıdvan İsmail Paşa, yol yapımı nedeniyle husumet yaşadığı Bedirhan aşiretinden Abdülrezzak Efendi'nin adamları tarafından 23 Mart 1906'da öldürüldü.