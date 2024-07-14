Trump'a yönelik silahlı saldırı, tarihteki 10 ses getiren suikasti akıllara getirdi

Eski ABD Başkanı ve 5 Kasım seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Donald Trump, düzenlediği miting sırasında silahlı saldırıya uğradı. Kulağından yaralanan ve kanlar içinde kalan Trump, saldırının ardından ilk açıklamasında “Böylesi bir eylemin ülkemizde olması inanılmaz” dedi. Trump'a yönelik silahlı saldırı başarısız olurken, ülkemizde ve dünyada gerçekleşmiş suikastleri akıllara getirdi.

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