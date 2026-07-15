Trump’ın İran tehdidi petrolü 86 dolara taşıdı

Hürmüz’de abluka yeniden başladı



ABD’nin İran limanları ve kıyı bölgelerine yönelik ablukası 14 Temmuz Salı günü Türkiye saatiyle 23.00’te yeniden başladı. Abluka, haziran ayında imzalanan geçici mutabakatın ardından kaldırılmıştı.

Savaş öncesinde küresel petrol ve doğal gaz sevkiyatlarının yaklaşık beşte biri her gün Hürmüz Boğazı’ndan geçiyordu. Bölgede yaşanacak kalıcı bir kesinti, enerji fiyatları kadar navlun ve sigorta maliyetlerini de artırabilir.

ABD yönetimi, İran’ın son bir haftada yedi ticari gemiye saldırdığını ve yaklaşık 12 mürettebatın öldüğünü, yaralandığını veya kaybolduğunu açıkladı.

İran Devrim Muhafızları ise uyarıları dikkate almayan iki büyük tankerin vurulduğunu savundu. Saldırılara ilişkin tarafların aktardığı bütün ayrıntılar bağımsız kaynaklarca doğrulanamadı.