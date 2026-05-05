TTK 262 işçi alacak! İşte başvuru tarihi ve şartları...
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Zonguldak ve Bartın'da istihdam edilmek üzere toplam 262 daimi işçi alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla birlikte başvuru süreci ve takvim de netleşti. İşte Başvuru tarihleri, şartlar ve kura sürecine ilişkin tüm detaylar...
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Zonguldak ve Bartın'da istihdam edilmek üzere daimi işçi alımı gerçekleştirecek. Söz konusu alıma ilişkin ilanlar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Hangi illerde kaç işçi alınacak?
Yayımlanan ilana göre, 2025-2026 Genel Yatırım ve Finansman Programı kapsamında kurumun yer üstü ve yer altı iş yerlerinde görevlendirilmek üzere alım yapılacak. Bu kapsamda, Zonguldak üzerinden 242, Bartın üzerinden ise 20 işçi olmak üzere toplam 262 kişi istihdam edilecek.
Başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak?
Zonguldak ve Bartın İş Kurumları tarafından 11-15 Mayıs tarihleri arasında yayımlanacak ilanlar üzerinden başvurular alınacak. Başvuruların ardından adayların belirlenmesi için 9 Haziran'da elektronik kura çekimi yapılacak.
TTK işçi alımı şartları neler?
Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, başvurunun son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olması ve başvurunun ilk günü itibarıyla 32 yaşından gün almamış olması gerekiyor. Ayrıca başvuru yapılan ilde ikamet etme ve ilan edilen eğitim şartlarını sağlama kriterleri de aranacak.
Kura sonrası süreç nasıl işleyecek?
Kura ile belirlenen adaylar, belge kontrolü, sağlık muayenesi ve arşiv araştırması aşamalarından geçirilecek. Bu süreçlerde şartları karşılamadığı tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacak.
Sonuçlar nasıl duyurulacak?
İşçi alımına ilişkin tüm duyurular kurumun resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Adaylara ayrıca yazılı bir bildirim yapılmayacak.