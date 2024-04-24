TÜİK verileri açıkladı: Yerli turistler seyahate ne kadar harcadı? En çok konaklama nerede yapıldı? Yerli turistlerin geçen yıl yaptığı seyahat harcamaları, bir önceki yıla göre yüzde 101 artarak 229 milyar 795 milyon 451 bin lira olarak gerçekleşti. Yakınları ziyaret amacı ile yapılan seyahatler yüzde 60,5 ile ilk sırada yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2023'ün dördüncü çeyreğine ilişkin "hane halkı yurt içi turizm" verilerini açıkladı. Buna göre, geçen yılın son çeyreğinde yurt içinde ikamet eden 9 milyon 616 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 32 artarak 11 milyon 509 bine yükseldi. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 77 milyon 472 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 6,7 gece oldu. 1 | 8

Yıllık olarak değerlendirildiğinde, 2023'te toplam seyahat sayısı bir önceki yıla göre yüzde 17,5 artarak 61 milyon 463 bine ulaştı. Bu yılda seyahate çıkanların yaptıkları toplam geceleme sayısı bir önceki yıla göre yüzde 10,9 artarak 473 milyon 79 bin oldu. Ortalama geceleme sayısı 7,7 gece olarak kayıtlara geçti. 2 | 8

Seyahate çıkanlar ne kadar harcadı? Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2023'ün 4. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 140 artarak 45 milyar 734 milyon 935 bin liraya yükseldi. Bu harcamaların yüzde 93'ünü 42 milyar 526 milyon 11 bin lira ile kişisel harcamalar, yüzde 7'sini ise 3 milyar 208 milyon 924 bin lira ile paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 3 bin 974 lira oldu. 3 | 8