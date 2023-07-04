Tunca Nehri çöplüğe döndü!
Edirne'den geçen Tunca Nehri, çöpler nedeniyle kirlendi.
Yaz aylarında su akışının da yavaşlamasıyla nehrin bazı bölümleri yosunla kaplandı. Bu bölümlerde biriken plastik ve cam atıklar kirlilik oluşturdu.
Kent sakinleri, Tunca'yı kirletenlere tepki göstererek çöplerin temizlenmesini istedi.
Karaağaç Mahallesi Muhtarı Agah Korkan, nehrin kirletilmesinden üzüntü duyduğunu söyledi.
Tunca'nın kenarında piknik yapan ve vakit geçiren bazı vatandaşların çöplerini suya attığını savunan Korkan, kirliliğe neden olanlara tepki gösterdi.