Turizmde 8 aylık bilanço belli oldu: Zirvede yine o ülke var...
Türkiye'yi yılın ilk 8 ayında 34,8 milyon yabancı ziyaret ederken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,84'lük düşüş yaşandı. En fazla ziyaretçi 4,7 milyon kişiyle Rusya'dan gelirken, Almanya ikinci sırada yer aldı. Yabancıların Türkiye'ye girişinde İstanbul yıl genelinde öne çıkarken, ağustos ayında zirveyi Antalya aldı.
Türkiye'yi yılın ilk 8 ayında 34 milyon 826 bin 677 yabancı ziyaret etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, geçen yılın aynı döneminde 35 milyon 481 bin 223 olan yabancı ziyaretçi sayısı bu yıl yüzde 1,84 geriledi.
Ağustos ayında ise düşüş oldukça sınırlı kaldı. Geçen yılın aynı ayında 6 milyon 965 bin 343 olan yabancı ziyaretçi sayısı, yüzde 0,03 azalışla 6 milyon 963 bin 65 olarak kaydedildi.
Rusya ilk sıradaki yerini korudu
Türkiye'ye en fazla ziyaretçi gönderen ülke Rusya oldu. Ocak-ağustos döneminde Rusya'dan 4 milyon 717 bin 814 kişi gelirken, Almanya 4 milyon 391 bin 616 ziyaretçiyle ikinci sırada yer aldı. İngiltere'den 2 milyon 714 bin 652, İran'dan 1 milyon 911 bin 827, Bulgaristan'dan ise 1 milyon 738 bin 991 kişi Türkiye'yi ziyaret etti.
Geçen yılın aynı dönemine göre Rusya'dan gelenlerin sayısı yüzde 3,59 artarken, Almanya'da yüzde 0,2, İngiltere'de yüzde 9,6 ve İran'da yüzde 1,7 düşüş görüldü.
Ağustos ayındaki sıralamada da Rusya 1 milyon 52 bin 211 ziyaretçiyle ilk sırada yer aldı. Rusya'yı 982 bin 353 kişiyle Almanya, 590 bin 898 kişiyle İngiltere, 381 bin 495 kişiyle İran ve 324 bin 295 kişiyle Polonya takip etti.
İstanbul ve Antalya öne çıktı
Yabancı ziyaretçilerin Türkiye'ye giriş yaptığı illerde yılın ilk 8 ayında İstanbul öne çıktı. Kentten 12 milyon 473 bin 679 yabancı giriş yaparken, İstanbul'un toplam içindeki payı yüzde 35,82 olarak gerçekleşti.
Antalya ise 10 milyon 282 bin 502 ziyaretçi ve yüzde 29,52'lik payla ikinci sırada yer aldı. Edirne'den 2 milyon 946 bin 599, Muğla'dan 2 milyon 344 bin 464, İzmir'den de 1 milyon 81 bin 226 yabancı ziyaretçi giriş yaptı.
Ağustos ayında tablo değişerek Antalya'yı ilk sıraya taşıdı. Kent, 2 milyon 523 bin 505 ziyaretçiyle aylık girişlerin yüzde 36,24'ünü karşıladı. Antalya'yı 1 milyon 929 bin 358 kişiyle İstanbul, 642 bin 849 kişiyle Muğla, 485 bin 468 kişiyle Edirne ve 240 bin 212 kişiyle İzmir izledi.
Ziyaretçilerin yüzde 75'i hava yoluyla geldi
Türkiye'ye girişlerde en çok tercih edilen ulaşım şekli açık ara hava yolu oldu. İlk 8 ayda yabancı ziyaretçilerin 26 milyon 424 bin 2'si uçakla ülkeye gelirken, hava yolunun toplam içindeki payı yüzde 75,87'e ulaştı.
Kara yoluyla 6 milyon 520 bin 994, deniz yoluyla 1 milyon 844 bin 658, trenle ise 37 bin 23 yabancı ziyaretçi giriş yaptı. Ağustosta da benzer bir dağılım görüldü; 5 milyon 397 bin 522 kişi hava, 1 milyon 141 bin 871 kişi kara, 416 bin 966 kişi deniz ve 6 bin 706 kişi tren yolunu kullandı.
Toplam giriş sayısı 51,5 milyona yaklaştı
Yabancı ziyaretçiler ile yurt içinde ve yurt dışında ikamet eden vatandaşların girişleri birlikte hesaplandığında, ocak-ağustos dönemindeki toplam sayı 51 milyon 481 bin 549'a ulaştı.
Bu dönemde vatandaş ziyaretçi girişleri geçen yıla göre yüzde 8,13 artarak 16 milyon 654 bin 872 oldu. Toplam girişlerin 37 milyon 548 bin 568'i hava, 11 milyon 112 bin 153'ü kara, 2 milyon 690 bin 696'sı deniz ve 130 bin 132'si tren yoluyla gerçekleşti.
En dikkat çekici artışlardan biri demir yolunda görüldü. Yurt içinde ve dışında ikamet eden vatandaşların trenle girişleri yüzde 52,77 artarak 93 bin 109'a çıktı.