Turizmde 8 aylık bilanço belli oldu: Zirvede yine o ülke var...

Kara yoluyla 6 milyon 520 bin 994, deniz yoluyla 1 milyon 844 bin 658, trenle ise 37 bin 23 yabancı ziyaretçi giriş yaptı. Ağustosta da benzer bir dağılım görüldü; 5 milyon 397 bin 522 kişi hava, 1 milyon 141 bin 871 kişi kara, 416 bin 966 kişi deniz ve 6 bin 706 kişi tren yolunu kullandı.