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  4. Türk pasaportundan dev sıçrama! Dünyanın en güçlü pasaportları listesi güncellendi: İşte en güçlü 10 pasaport

Türk pasaportundan dev sıçrama! Dünyanın en güçlü pasaportları listesi güncellendi: İşte en güçlü 10 pasaport

Henley & Partners tarafından sıralanan dünyanın en güçlü pasaportları listesi 2025 yılı sonuçları belli oldu. Listenin zirvesinde Asya ülkeleri dikkat çekerken, ABD tarihinin en düşük sırasına geriledi. Avrupa ülkeleri üst sıralardaki yerini korurken, Türkiye ise uzun süredir yer aldığı konumdan yukarı tırmandı. Peki vizesiz seyahat gücüne göre en etkili 10 pasaport hangi ülkelere ait? Türkiye kaçıncı sıraya yükseldi? İşte detaylar…

Kaan Ege Kayan kaan.ege@dunya.com
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Türk pasaportundan dev sıçrama! Dünyanın en güçlü pasaportları listesi güncellendi: İşte en güçlü 10 pasaport - Resim: 1

Henley & Partners tarafından her yıl düzenli olarak yayımlanan Henley Pasaport Endeksi’nin 2025 yılı raporu açıklandı. Raporda, ülkelerin vatandaşlarının vizesiz seyahat edebildiği ülke sayısına göre sıralandığı listede bu yıl çarpıcı değişiklikler yer aldı.

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Türk pasaportundan dev sıçrama! Dünyanın en güçlü pasaportları listesi güncellendi: İşte en güçlü 10 pasaport - Resim: 2

En güçlü pasaportlar her yıl olduğu gibi yine Uzak Doğu ülkeleri arasından çıkarken Avrupa ülkeleri ise onların takibinde yer aldı.

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Türk pasaportundan dev sıçrama! Dünyanın en güçlü pasaportları listesi güncellendi: İşte en güçlü 10 pasaport - Resim: 3

Endekste en dikkat çekici düşüş ise ABD tarafında yaşandı. Uzun yıllar ilk 5 içerisinde bulunan ABD, 2025 listesinde İzlanda ve Litvanya ile birlikte 10’uncu sıraya gerileyerek tarihindeki en düşük seviyeye indi.

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Türk pasaportundan dev sıçrama! Dünyanın en güçlü pasaportları listesi güncellendi: İşte en güçlü 10 pasaport - Resim: 4

2023 ve 2024 yıllarında aynı sırada yer alan Türkiye ise 2025 yılında önemli bir sıçrama yaparak listede 6 sıra yükselerek Rusya ile aynı seviyeye geldi. Henley verilerine göre Türk vatandaşları artık 114 ülkeye vizesiz seyahat edebiliyor.

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Türk pasaportundan dev sıçrama! Dünyanın en güçlü pasaportları listesi güncellendi: İşte en güçlü 10 pasaport - Resim: 5

Yükselişteki bu gelişmenin, Türkiye'nin son dönemde bazı ülkelerle karşılıklı vize muafiyeti anlaşmaları imzalamasının ve diplomatik temaslarının artırılmasının etkisi olduğu düşünülüyor.

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Türk pasaportundan dev sıçrama! Dünyanın en güçlü pasaportları listesi güncellendi: İşte en güçlü 10 pasaport - Resim: 6

Henley Pasaport Endeksi, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) verilerine dayanarak hazırlanıyor ve dünya genelinde pasaport gücünü ölçen en prestijli sıralamalardan biri olarak kabul ediliyor.

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Türk pasaportundan dev sıçrama! Dünyanın en güçlü pasaportları listesi güncellendi: İşte en güçlü 10 pasaport - Resim: 7

İşte dünyanın en güçlü 10 pasaportu ve Türkiye'nin sıralaması

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Türk pasaportundan dev sıçrama! Dünyanın en güçlü pasaportları listesi güncellendi: İşte en güçlü 10 pasaport - Resim: 8

10 - Litvanya

Vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı: 182

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Türk pasaportundan dev sıçrama! Dünyanın en güçlü pasaportları listesi güncellendi: İşte en güçlü 10 pasaport - Resim: 9

10 - İzlanda

Vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı: 182

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Türk pasaportundan dev sıçrama! Dünyanın en güçlü pasaportları listesi güncellendi: İşte en güçlü 10 pasaport - Resim: 10

10 - ABD

Vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı: 182

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Türk pasaportundan dev sıçrama! Dünyanın en güçlü pasaportları listesi güncellendi: İşte en güçlü 10 pasaport - Resim: 11

9 - Hırvatistan

Vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı: 183

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Türk pasaportundan dev sıçrama! Dünyanın en güçlü pasaportları listesi güncellendi: İşte en güçlü 10 pasaport - Resim: 12

9 - Letonya

Vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı: 183

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Türk pasaportundan dev sıçrama! Dünyanın en güçlü pasaportları listesi güncellendi: İşte en güçlü 10 pasaport - Resim: 13

9 - Slovenya

Vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı: 183

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Türk pasaportundan dev sıçrama! Dünyanın en güçlü pasaportları listesi güncellendi: İşte en güçlü 10 pasaport - Resim: 14

9 - Slovakya

Vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı: 183

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Türk pasaportundan dev sıçrama! Dünyanın en güçlü pasaportları listesi güncellendi: İşte en güçlü 10 pasaport - Resim: 15

8 - Kanada

Vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı: 184

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Türk pasaportundan dev sıçrama! Dünyanın en güçlü pasaportları listesi güncellendi: İşte en güçlü 10 pasaport - Resim: 16

8 - Estonya

Vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı: 184

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Türk pasaportundan dev sıçrama! Dünyanın en güçlü pasaportları listesi güncellendi: İşte en güçlü 10 pasaport - Resim: 17

8 - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)

Vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı: 184

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Türk pasaportundan dev sıçrama! Dünyanın en güçlü pasaportları listesi güncellendi: İşte en güçlü 10 pasaport - Resim: 18

7 - Avustralya

Vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı: 185

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Türk pasaportundan dev sıçrama! Dünyanın en güçlü pasaportları listesi güncellendi: İşte en güçlü 10 pasaport - Resim: 19

7 - Çekya

Vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı: 185

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Türk pasaportundan dev sıçrama! Dünyanın en güçlü pasaportları listesi güncellendi: İşte en güçlü 10 pasaport - Resim: 20

7 - Macaristan

Vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı: 185

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Türk pasaportundan dev sıçrama! Dünyanın en güçlü pasaportları listesi güncellendi: İşte en güçlü 10 pasaport - Resim: 21

7 - Malta

Vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı: 185

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Türk pasaportundan dev sıçrama! Dünyanın en güçlü pasaportları listesi güncellendi: İşte en güçlü 10 pasaport - Resim: 22

7 - Polonya

Vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı: 185

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Türk pasaportundan dev sıçrama! Dünyanın en güçlü pasaportları listesi güncellendi: İşte en güçlü 10 pasaport - Resim: 23

6 - Birleşik Krallık

Vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı: 186

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Türk pasaportundan dev sıçrama! Dünyanın en güçlü pasaportları listesi güncellendi: İşte en güçlü 10 pasaport - Resim: 24

5 - Yunanistan

Vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı: 187

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Türk pasaportundan dev sıçrama! Dünyanın en güçlü pasaportları listesi güncellendi: İşte en güçlü 10 pasaport - Resim: 25

5 - Yeni Zelanda

Vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı: 187

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Türk pasaportundan dev sıçrama! Dünyanın en güçlü pasaportları listesi güncellendi: İşte en güçlü 10 pasaport - Resim: 26

5 - İsviçre

Vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı: 187

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Türk pasaportundan dev sıçrama! Dünyanın en güçlü pasaportları listesi güncellendi: İşte en güçlü 10 pasaport - Resim: 27

4 - Avusturya

Vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı: 188

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Türk pasaportundan dev sıçrama! Dünyanın en güçlü pasaportları listesi güncellendi: İşte en güçlü 10 pasaport - Resim: 28

4 - Belçika

Vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı: 188

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Türk pasaportundan dev sıçrama! Dünyanın en güçlü pasaportları listesi güncellendi: İşte en güçlü 10 pasaport - Resim: 29

4 - Lüksemburg

Vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı: 188

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Türk pasaportundan dev sıçrama! Dünyanın en güçlü pasaportları listesi güncellendi: İşte en güçlü 10 pasaport - Resim: 30

4 - Hollanda

Vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı: 188

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Türk pasaportundan dev sıçrama! Dünyanın en güçlü pasaportları listesi güncellendi: İşte en güçlü 10 pasaport - Resim: 31

4 - Norveç

Vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı: 188

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Türk pasaportundan dev sıçrama! Dünyanın en güçlü pasaportları listesi güncellendi: İşte en güçlü 10 pasaport - Resim: 32

4 - Portekiz

Vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı: 188

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Türk pasaportundan dev sıçrama! Dünyanın en güçlü pasaportları listesi güncellendi: İşte en güçlü 10 pasaport - Resim: 33

4 - İsveç

Vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı: 188

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Türk pasaportundan dev sıçrama! Dünyanın en güçlü pasaportları listesi güncellendi: İşte en güçlü 10 pasaport - Resim: 34

3 - Danimarka

Vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı: 189

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Türk pasaportundan dev sıçrama! Dünyanın en güçlü pasaportları listesi güncellendi: İşte en güçlü 10 pasaport - Resim: 35

3 - Finlandiya

Vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı: 189

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Türk pasaportundan dev sıçrama! Dünyanın en güçlü pasaportları listesi güncellendi: İşte en güçlü 10 pasaport - Resim: 36

3 - Fransa

Vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı: 189

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Türk pasaportundan dev sıçrama! Dünyanın en güçlü pasaportları listesi güncellendi: İşte en güçlü 10 pasaport - Resim: 37

3 - İtalya

Vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı: 189

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Türk pasaportundan dev sıçrama! Dünyanın en güçlü pasaportları listesi güncellendi: İşte en güçlü 10 pasaport - Resim: 38

3 - İrlanda

Vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı: 189

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Türk pasaportundan dev sıçrama! Dünyanın en güçlü pasaportları listesi güncellendi: İşte en güçlü 10 pasaport - Resim: 39

3 - Almanya

Vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı: 189

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Türk pasaportundan dev sıçrama! Dünyanın en güçlü pasaportları listesi güncellendi: İşte en güçlü 10 pasaport - Resim: 40

2 - Japonya

Vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı: 190

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Türk pasaportundan dev sıçrama! Dünyanın en güçlü pasaportları listesi güncellendi: İşte en güçlü 10 pasaport - Resim: 41

2 - Güney Kore

Vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı: 190

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Türk pasaportundan dev sıçrama! Dünyanın en güçlü pasaportları listesi güncellendi: İşte en güçlü 10 pasaport - Resim: 42

1 - Singapur

Vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı: 193

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Türk pasaportundan dev sıçrama! Dünyanın en güçlü pasaportları listesi güncellendi: İşte en güçlü 10 pasaport - Resim: 43

46 - Türkiye

Vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı: 114

2014 yılında 38 sırasada yer alan Türkiye, 2015 yılında bir gerileme sürecine girmiş en güçlü pasaportlar listesinde 2021'de 57. sıraya kadar düşmüştü. Türkiye pasaportu geçtiğimiz yıl ise sıralamada 52. olarak yer alıyordu.

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