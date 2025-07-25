Türk pasaportundan dev sıçrama! Dünyanın en güçlü pasaportları listesi güncellendi: İşte en güçlü 10 pasaport
Henley & Partners tarafından sıralanan dünyanın en güçlü pasaportları listesi 2025 yılı sonuçları belli oldu. Listenin zirvesinde Asya ülkeleri dikkat çekerken, ABD tarihinin en düşük sırasına geriledi. Avrupa ülkeleri üst sıralardaki yerini korurken, Türkiye ise uzun süredir yer aldığı konumdan yukarı tırmandı. Peki vizesiz seyahat gücüne göre en etkili 10 pasaport hangi ülkelere ait? Türkiye kaçıncı sıraya yükseldi? İşte detaylar…
Henley & Partners tarafından her yıl düzenli olarak yayımlanan Henley Pasaport Endeksi’nin 2025 yılı raporu açıklandı. Raporda, ülkelerin vatandaşlarının vizesiz seyahat edebildiği ülke sayısına göre sıralandığı listede bu yıl çarpıcı değişiklikler yer aldı.
En güçlü pasaportlar her yıl olduğu gibi yine Uzak Doğu ülkeleri arasından çıkarken Avrupa ülkeleri ise onların takibinde yer aldı.
Endekste en dikkat çekici düşüş ise ABD tarafında yaşandı. Uzun yıllar ilk 5 içerisinde bulunan ABD, 2025 listesinde İzlanda ve Litvanya ile birlikte 10’uncu sıraya gerileyerek tarihindeki en düşük seviyeye indi.
2023 ve 2024 yıllarında aynı sırada yer alan Türkiye ise 2025 yılında önemli bir sıçrama yaparak listede 6 sıra yükselerek Rusya ile aynı seviyeye geldi. Henley verilerine göre Türk vatandaşları artık 114 ülkeye vizesiz seyahat edebiliyor.
Yükselişteki bu gelişmenin, Türkiye'nin son dönemde bazı ülkelerle karşılıklı vize muafiyeti anlaşmaları imzalamasının ve diplomatik temaslarının artırılmasının etkisi olduğu düşünülüyor.
Henley Pasaport Endeksi, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) verilerine dayanarak hazırlanıyor ve dünya genelinde pasaport gücünü ölçen en prestijli sıralamalardan biri olarak kabul ediliyor.
İşte dünyanın en güçlü 10 pasaportu ve Türkiye'nin sıralaması
10 - Litvanya
Vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı: 182
10 - İzlanda
Vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı: 182
10 - ABD
Vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı: 182
9 - Hırvatistan
Vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı: 183
9 - Letonya
Vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı: 183
9 - Slovenya
Vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı: 183
9 - Slovakya
Vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı: 183
8 - Kanada
Vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı: 184
8 - Estonya
Vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı: 184
8 - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)
Vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı: 184
7 - Avustralya
Vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı: 185
7 - Çekya
Vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı: 185
7 - Macaristan
Vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı: 185
7 - Malta
Vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı: 185
7 - Polonya
Vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı: 185
6 - Birleşik Krallık
Vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı: 186
5 - Yunanistan
Vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı: 187
5 - Yeni Zelanda
Vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı: 187
5 - İsviçre
Vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı: 187
4 - Avusturya
Vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı: 188
4 - Belçika
Vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı: 188
4 - Lüksemburg
Vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı: 188
4 - Hollanda
Vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı: 188
4 - Norveç
Vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı: 188
4 - Portekiz
Vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı: 188
4 - İsveç
Vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı: 188
3 - Danimarka
Vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı: 189
3 - Finlandiya
Vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı: 189
3 - Fransa
Vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı: 189
3 - İtalya
Vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı: 189
3 - İrlanda
Vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı: 189
3 - Almanya
Vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı: 189
2 - Japonya
Vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı: 190
2 - Güney Kore
Vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı: 190
1 - Singapur
Vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı: 193
46 - Türkiye
Vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı: 114
2014 yılında 38 sırasada yer alan Türkiye, 2015 yılında bir gerileme sürecine girmiş en güçlü pasaportlar listesinde 2021'de 57. sıraya kadar düşmüştü. Türkiye pasaportu geçtiğimiz yıl ise sıralamada 52. olarak yer alıyordu.