Türk pasaportundan dev sıçrama! Dünyanın en güçlü pasaportları listesi güncellendi: İşte en güçlü 10 pasaport

Henley & Partners tarafından her yıl düzenli olarak yayımlanan Henley Pasaport Endeksi’nin 2025 yılı raporu açıklandı. Raporda, ülkelerin vatandaşlarının vizesiz seyahat edebildiği ülke sayısına göre sıralandığı listede bu yıl çarpıcı değişiklikler yer aldı. 1 | 43

En güçlü pasaportlar her yıl olduğu gibi yine Uzak Doğu ülkeleri arasından çıkarken Avrupa ülkeleri ise onların takibinde yer aldı. 2 | 43

Endekste en dikkat çekici düşüş ise ABD tarafında yaşandı. Uzun yıllar ilk 5 içerisinde bulunan ABD, 2025 listesinde İzlanda ve Litvanya ile birlikte 10’uncu sıraya gerileyerek tarihindeki en düşük seviyeye indi. 3 | 43

2023 ve 2024 yıllarında aynı sırada yer alan Türkiye ise 2025 yılında önemli bir sıçrama yaparak listede 6 sıra yükselerek Rusya ile aynı seviyeye geldi. Henley verilerine göre Türk vatandaşları artık 114 ülkeye vizesiz seyahat edebiliyor. 4 | 43

Yükselişteki bu gelişmenin, Türkiye'nin son dönemde bazı ülkelerle karşılıklı vize muafiyeti anlaşmaları imzalamasının ve diplomatik temaslarının artırılmasının etkisi olduğu düşünülüyor. 5 | 43

Henley Pasaport Endeksi, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) verilerine dayanarak hazırlanıyor ve dünya genelinde pasaport gücünü ölçen en prestijli sıralamalardan biri olarak kabul ediliyor. 6 | 43

İşte dünyanın en güçlü 10 pasaportu ve Türkiye'nin sıralaması 7 | 43

10 - Litvanya Vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı: 182 8 | 43

10 - İzlanda Vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı: 182 9 | 43

10 - ABD Vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı: 182 10 | 43

9 - Hırvatistan Vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı: 183 11 | 43

9 - Letonya Vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı: 183 12 | 43

9 - Slovenya Vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı: 183 13 | 43

9 - Slovakya Vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı: 183 14 | 43

8 - Kanada Vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı: 184 15 | 43

8 - Estonya Vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı: 184 16 | 43

8 - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı: 184 17 | 43

7 - Avustralya Vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı: 185 18 | 43

7 - Çekya Vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı: 185 19 | 43

7 - Macaristan Vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı: 185 20 | 43

7 - Malta Vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı: 185 21 | 43

7 - Polonya Vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı: 185 22 | 43

6 - Birleşik Krallık Vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı: 186 23 | 43

5 - Yunanistan Vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı: 187 24 | 43

5 - Yeni Zelanda Vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı: 187 25 | 43

5 - İsviçre Vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı: 187 26 | 43

4 - Avusturya Vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı: 188 27 | 43

4 - Belçika Vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı: 188 28 | 43

4 - Lüksemburg Vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı: 188 29 | 43

4 - Hollanda Vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı: 188 30 | 43

4 - Norveç Vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı: 188 31 | 43

4 - Portekiz Vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı: 188 32 | 43

4 - İsveç Vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı: 188 33 | 43

3 - Danimarka Vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı: 189 34 | 43

3 - Finlandiya Vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı: 189 35 | 43

3 - Fransa Vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı: 189 36 | 43

3 - İtalya Vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı: 189 37 | 43

3 - İrlanda Vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı: 189 38 | 43

3 - Almanya Vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı: 189 39 | 43

2 - Japonya Vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı: 190 40 | 43

2 - Güney Kore Vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı: 190 41 | 43

1 - Singapur Vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı: 193 42 | 43