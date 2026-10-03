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Türk Yıldızları'ndan TEKNOFEST'te nefes kesen gösteri

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

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Türk Yıldızları'ndan TEKNOFEST'te nefes kesen gösteri - Resim: 1

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

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Türk Yıldızları'ndan TEKNOFEST'te nefes kesen gösteri - Resim: 2

Festival kapsamında düzenlenen hava gösterileri, Türk Yıldızları'nın uçuşuyla devam etti.

Gökyüzünde gerçekleştirdikleri akrobatik hareketlerle dikkati çeken Türk Yıldızları, festival alanını dolduran binlerce ziyaretçiye unutulmaz anlar yaşattı.

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Türk Yıldızları'ndan TEKNOFEST'te nefes kesen gösteri - Resim: 3

Gösteriyi ilgiyle takip eden katılımcılar, uçakların gökyüzündeki hareketlerini cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti.

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Türk Yıldızları'ndan TEKNOFEST'te nefes kesen gösteri - Resim: 4

Gösteri sırasında sahneden Türk bayrağının anlamını anlatan "Bu Bayrak" şiiri de okundu.

TEKNOFEST Güneydoğu, yarın düzenlenecek etkinliklerle sona erecek.

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Türk Yıldızları'ndan TEKNOFEST'te nefes kesen gösteri - Resim: 5
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Türk Yıldızları'ndan TEKNOFEST'te nefes kesen gösteri - Resim: 6
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Türk Yıldızları'ndan TEKNOFEST'te nefes kesen gösteri - Resim: 7
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Türk Yıldızları'ndan TEKNOFEST'te nefes kesen gösteri - Resim: 8
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Kaynak: Anadolu Ajansı - AA