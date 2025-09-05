Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faizler inecek mi, ne kadar düşecek?
Merkez Bankası Toplantısı bu ay yapılacak. Milyonlar faiz kararının tarihi öğrenmek isterken bu ay faizlerin düşüp düşmeyeceği merak ediliyor. Günler ilerledikçe "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusu artıyor.
Merkez Bankası temmuz ayında 300 baz puan indirim yaparak bir sürprize imza atmıştı. Bu ay TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları sonrası Merkez'in nasıl bir hamle yapacağı merak konusu oldu. Yatırımcılar ve ekonomiyi yakından takip edenler "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusuna ağırlık vermiş durumda...
Merkez Bankası toplantısı ne zaman?
Ağustos ayında Merkez Bankası toplantısı gerçekleşmezken bir sonraki TCMB toplantısı 11 Eylül'de yapılacak. Faiz kararı saat 14.00'te açıklanacak.
Eylül ayında faizler düşecek mi?
Enflasyon verilerine rağmen, ekonomistlerin faiz indirimi beklentileri devam ediyor. ForInvest Haber'in anketine katılan 24 ekonomistin çoğunluğu, politika faizinin yüzde 43'ten yüzde 41'e indirileceğini tahmin ediyor.