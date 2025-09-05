Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faizler inecek mi, ne kadar düşecek?

Merkez Bankası temmuz ayında 300 baz puan indirim yaparak bir sürprize imza atmıştı. Bu ay TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları sonrası Merkez'in nasıl bir hamle yapacağı merak konusu oldu. Yatırımcılar ve ekonomiyi yakından takip edenler "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusuna ağırlık vermiş durumda...