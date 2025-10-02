TÜRKİYE DEPREM RİSK HARİTASI... Marmara denizi ve İstanbul deprem risk haritası
Marmara Denizi'ndeki 6.2 büyüklüğündeki depremin korkuları geçmeden Tekirdağ Marmaraereğlisi açıklarında bugün 5 büyüklüğünde deprem yaşandı. Bölge halkı yine büyük bir panik yaşarken insanlar sokağa döküldü. Deprem risk haritası yine gündem olurken özellikle Marmara Denizi ve İstanbul deprem haritası araştırılıyor.
Bugün saat 14.55'te Marmara Denizi'nde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tekirdağ, Çanakkale, Bursa, İstanbul depremi şiddetli bir şekilde hissetti. Vatandaşlar kendilerini sokağa atarken deprem risk haritası bir kez daha yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Binlerce kişi özellikle Marmara Denizi ve İstanbul deprem risk haritasını incelemek istiyor.
Türkiye deprem risk haritası
1. Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF)
Türkiye’nin en bilinen ve en tehlikeli fay hattıdır.
Doğuda Erzincan’dan başlar, Marmara Denizi’ni geçerek Tekirdağ’a kadar uzanır.
1939 Erzincan, 1999 Gölcük ve Düzce depremleri bu hat üzerinde meydana gelmiştir.
2. Doğu Anadolu Fay Hattı (DAF)
Karlıova (Bingöl) üçlü kavşağından başlayıp Hatay’a kadar uzanır.
Özellikle Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Hatay çevresinde yüksek deprem riski oluşturur.
2023 Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler bu hat üzerinde olmuştur.
3. Batı Anadolu Fay Sistemi (BAF)
Ege Bölgesi’nde yoğun fay kırıkları bulunur.
İzmir, Aydın, Manisa, Denizli gibi illeri etkiler.
Faylar daha çok “doğrultu atımlı” ve “normal fay” karakterindedir.
4. Marmara Denizi Fayları
Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın uzantısıdır.
İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi için en kritik deprem riski buradan kaynaklanmaktadır.
5. Ölüdeniz Fayı (Dead Sea Transform Fault)
Hatay’dan başlar, Lübnan ve İsrail yönünde devam eder.
Türkiye’nin güney sınırında yer alan bu fay da bölgesel deprem riskine katkı yapar.
Marmara Denizi’nin altından geçen faylar, Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF)’nın batı ucunu oluşturur ve İstanbul başta olmak üzere tüm Marmara Bölgesi için en kritik deprem riskini taşır. AFAD ve bilim insanlarının çalışmalarına göre Marmara’daki başlıca fay parçaları şunlardır:
1. Tekirdağ Segmenti
Marmara’nın batısında, Tekirdağ açıklarında bulunur.
Ganos Fayı’nın devamıdır.
2. Orta Marmara (Merkez) Segmenti
Silivri açıklarından başlayarak Marmara Denizi’nin ortasına uzanır.
En kritik parçalardan biridir.
3. Kumburgaz Segmenti
Büyükçekmece – Silivri açıkları arasında yer alır.
İstanbul’un batı kıyıları için tehlike yaratır.
4. Çınarcık Segmenti
Adalar ile Yalova – Çınarcık arasındaki bölgededir.
1894 İstanbul depremi bu hatta bağlıdır.
5. Adalar Segmenti
Prens Adaları ile Kartal – Pendik açıkları arasında uzanır.
İstanbul’un Anadolu Yakası için risklidir.
6. Ganos Segmenti
Tekirdağ – Şarköy civarında karada başlayıp Marmara Denizi’ne doğru girer.
1912 Mürefte – Şarköy depremi bu segment üzerinde meydana gelmiştir.