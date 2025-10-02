TÜRKİYE DEPREM RİSK HARİTASI... Marmara denizi ve İstanbul deprem risk haritası

Türkiye deprem risk haritası

1. Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF)

Türkiye’nin en bilinen ve en tehlikeli fay hattıdır.

Doğuda Erzincan’dan başlar, Marmara Denizi’ni geçerek Tekirdağ’a kadar uzanır.

1939 Erzincan, 1999 Gölcük ve Düzce depremleri bu hat üzerinde meydana gelmiştir.

2. Doğu Anadolu Fay Hattı (DAF)

Karlıova (Bingöl) üçlü kavşağından başlayıp Hatay’a kadar uzanır.

Özellikle Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Hatay çevresinde yüksek deprem riski oluşturur.

2023 Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler bu hat üzerinde olmuştur.

3. Batı Anadolu Fay Sistemi (BAF)

Ege Bölgesi’nde yoğun fay kırıkları bulunur.

İzmir, Aydın, Manisa, Denizli gibi illeri etkiler.

Faylar daha çok “doğrultu atımlı” ve “normal fay” karakterindedir.

4. Marmara Denizi Fayları

Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın uzantısıdır.

İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi için en kritik deprem riski buradan kaynaklanmaktadır.

5. Ölüdeniz Fayı (Dead Sea Transform Fault)

Hatay’dan başlar, Lübnan ve İsrail yönünde devam eder.

Türkiye’nin güney sınırında yer alan bu fay da bölgesel deprem riskine katkı yapar.