Türkiye Diyanet Vakfı çeyiz yardımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanıyor?
"İki İnsan Bir Hayat" projesi Türkiye Diyanet Vakfı tarafından hayata geçirildi. On binlerce kişi başvuru yaptı şimdi sonuçların ilan edilmesini bekliyor. Son tarihe yaklaşılırken peş peşe gelen soru "Türkiye Diyanet Vakfı çeyiz yardımı sonuçları ne zaman açıklanacak" şeklinde...
Gençlere aile kurmanın önemini anlatmak, onları evliliğe teşvik etmek ve evlilik giderlerini azaltarak kurulacak yuvanın temel ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olma amacıyla Türkiye Diyanet Vakfı çeyiz yardımı kampanyası başlattı. Başvurusu kabul edilenler 500 bin liralık bir destek alacak. Şimdi gözler sonuçlarda...
Türkiye Diyanet Vakfı çeyiz yardımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Türkiye Diyanet Vakfı'ndan yapılan açıklamada sonuç tarihi olarak 4-8 Mayıs 2026 işaret edildi.
Başvuru sonuçlarının, Türkiye Diyanet Vakfı’nın resmi internet sitesi ile projenin özel başvuru platformu üzerinden öğrenilebileceği belirtildi.
1 Haziran-30 Eylül 2026 tarihleri arasında nikahlarını müftülükte kıydıran çiftlere çeyiz yardımı yapılacak. Yapılacak olan yardım toplam 500.000 TL tutarında olacak. Bağışlar Genel Merkezde toplanacak olup yardım yapılacak çifte bulunduğu şehirdeki şubeye para havalesi avans olarak gönderilecek.