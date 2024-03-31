Türkiye genelinde partilerin oy oranları 2024: Yerel seçimlerde hangi parti yüzde kaç oy aldı?
Yerel seçim 2024'te oy sayım işlemleri sürerken vatandaşların gözü kulağı sandıklardan gelecek sonuçlara çevrildi. Yerel seçimlerde partilerin oy oranları da belli oluyor. Saat 21.25 itibarıyla sandıkların yüzde 43.74’ü açıldı. CHP oyların yüzde 38,5'ini, AK Parti ise oyları yüzde 37,1'ini aldı.
Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Oy sayımı devam ederken Türkiye genelinde partilerin oy oranları da merak ediliyor.
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Türkiye genelinde sandıkların yüzdeyüzde 43,74’ü açıldı. Partilerin şu ana kadar Türkiye genelindeki oy dağılımı ise şu şekilde:
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AK Parti: % 37,1
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CHP: % 38,5
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