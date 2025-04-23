Türkiye'de 23 Nisan coşkusu: Dört bir yanda kutlamalar yapıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla öğretmen ve öğrencilerle Anıtkabir'i ziyaret etti. 1 | 15

Bakan Tekin çocuklarla fotoğraf çektirdi. 2 | 15

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığındaki devlet erkanı, TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı. 3 | 15