Türkiye'de 23 Nisan coşkusu: Dört bir yanda kutlamalar yapıldı
Türkiye'nin dört bir yanında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlanıyor. Siyasilerin ilk adresi Anıtkabir oldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve devlet erkanı da çocuklarla birlikte Anıtkabir’deydi. Törene birçok bakan, milletvekili, CHP lideri Özgür Özel ve İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu da katıldı. Başkentteki resmi kutlamaların ardından Türkiye’nin dört bir yanında bayram coşkusu meydanlara taştı. İşte il il 23 Nisan manzaraları...
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla öğretmen ve öğrencilerle Anıtkabir'i ziyaret etti.
Bakan Tekin çocuklarla fotoğraf çektirdi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığındaki devlet erkanı, TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı.
Törende, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ile TBMM idari personeli yer aldı.