Türkiye'de bir ilk! Feribotta defile yapıldı

Etkinliğin sadece bir moda defilesi değil, aynı zamanda Tunceli’nin güven ortamında sanat ve kültürle buluşmasının güçlü sembollerinden biri olduğunu söyleyen Vali Aygöl, kentin artık göç ya da olumsuzluklarla değil, turizm, huzur ve gelişmeyle anıldığını kaydetti.