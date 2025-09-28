Türkiye'de bir ilk! Feribotta defile yapıldı
Tunceli'nin Pertek ilçesinde, Keban Baraj Gölü üzerinde Türkiye'de ilk kez bir feribotta düzenlenen "Kaleden Podyuma, Bir Pertek Rüyası" adlı defile büyük ilgi gördü. Pertek Kalesi manzarası eşliğinde gerçekleşen etkinlikte modern tasarımlar ve kentin kültürel mirası podyuma taşındı. Tunceli Valisi Şefik Aygöl, defilenin sadece bir moda etkinliği olmadığını, şehrin huzur ve güven ortamında sanat, kültür ve turizmle buluşmasının sembolü olduğunu vurguladı.
Tunceli'nin Pertek ilçesinde, Keban Baraj Gölü üzerinde Türkiye'de ilk kez bir feribotta moda defilesi gerçekleştirildi.
"Kaleden Podyuma, Bir Pertek Rüyası" adıyla düzenlenen etkinlik, renkli görüntülere sahne olurken davetlilerden yoğun ilgi gördü. Pertek Kaymakamlığı ve belediyesinin ev sahipliğinde, Pertek Kalesi manzarası eşliğinde gerçekleşen defilede modern tasarımlar ve kentin kültürel mirası podyuma taşındı.
Tunceli Valisi Şefik Aygöl, etkinliğin kentin huzur ve turizm potansiyelinin bir göstergesi olduğuna işaret ederek, "Biliyoruz ki bir şehirde barış hakimse orada sanat filizlenir, kültür kök salar ve turizm canlanır" dedi.
Vali Aygöl, Tunceli'nin artık yalnızca doğal güzellikleriyle değil, tarihî zenginlikleri, kültürü ve huzur ortamıyla da öne çıktığını belirtti. Kentin Türkiye’nin cazibe merkezlerinden biri olma yolunda ilerlediğini vurgulayan Aygöl, Pertek’in bu yolculuğun en değerli duraklarından olduğunu dile getirdi.
Aygöl, "Pertek sahip olduğu tarihi kale, kültürel değerleri, baraj gölüyle bütünleşen doğası ve misafirperver insanıyla Anadolu'nun saklı hazinelerinden biridir" ifadelerini kullandı.
Etkinliğin sadece bir moda defilesi değil, aynı zamanda Tunceli’nin güven ortamında sanat ve kültürle buluşmasının güçlü sembollerinden biri olduğunu söyleyen Vali Aygöl, kentin artık göç ya da olumsuzluklarla değil, turizm, huzur ve gelişmeyle anıldığını kaydetti.