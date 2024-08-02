Türkiye'de kapatılan Instagram'a nasıl giriş yapılır? VPN nasıl yüklenir? İşte adım adım erişim...

Türkiye, Instagram'a getirilen erişim engellemesini konuşuyor. Sabahın erken saatlerinde Instagram kullanıcıları, uygulamaya giriş sorunuyla karşılaştı. Instagramın mesajlaşma bölümü hariç uygulmaya kullanılamıyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından sosyal medya platformu Instagram için erişim engeli kararı alındı. Kararın gerekçesi ise katalog suçları olarak belirtildi. Şimdi ise Instagram'a erişmek isteyen kullancılar hem Instagramın ne zaman düzeleceğini hem de uygulama erişim sağlamanın yollarını araştırıyor. Peki, Instagram'a nasıl erişilir, VPN nasıl kullanılır, VPN nasıl yüklenir? İşte Instagrama erişim engeliyle ilgili bilinmesi gerekenler...

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