Türkiye'de kapatılan Instagram'a nasıl giriş yapılır? VPN nasıl yüklenir? İşte adım adım erişim...
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), sabah saatlerinde aldığı son dakika kararıyla popüler sosyal medya platformu Instagram'a erişim sağlanamıyor. Instagram'ın Türkiye'de kapatılması sonrası "Instagram neden kapatıldı, "Instagram ne zaman düzelecek" sorularıyla birlikte uygulamaya giriş için alternatif yöntemler araştırılıyor. Onlardan birisi de VPN kullanımı... Instagramın ne zaman kullanıma açılacağına ilişkin henüz bir açıklama yok. Peki, VPN'le Instagram'a nasıl erişilir? VPN nasıl kullanılır? VPN nedir?
Türkiye, Instagram'a getirilen erişim engellemesini konuşuyor. Sabahın erken saatlerinde Instagram kullanıcıları, uygulamaya giriş sorunuyla karşılaştı. Instagramın mesajlaşma bölümü hariç uygulmaya kullanılamıyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından sosyal medya platformu Instagram için erişim engeli kararı alındı. Kararın gerekçesi ise katalog suçları olarak belirtildi. Şimdi ise Instagram'a erişmek isteyen kullancılar hem Instagramın ne zaman düzeleceğini hem de uygulama erişim sağlamanın yollarını araştırıyor. Peki, Instagram'a nasıl erişilir, VPN nasıl kullanılır, VPN nasıl yüklenir? İşte Instagrama erişim engeliyle ilgili bilinmesi gerekenler...
Instagram'a giriş için VPN nasıl kullanılır?
Instagrama erişimin kapatılmasıyla beraber kullanıcılar Instagram'a giriş için VPN uygulamalarına yöneldi. Bu aşamaları izleyerek VPN uygulamasını Android ve iOS için yükleyebilirsiniz...
Android için VPN uygulaması yükleme
Birinci aşamada, Google Play Store’a girin.
İkinci aşamada, Secure VPN – Daha Güvenli Ağ uygulamasını indirin.
Üçüncü aşamada, indirdiğiniz ücretsiz VPN uygulamasını açıp ‘Bağlan’ butonuna tıklayın.
Dördüncü aşamada, üstteki ‘Dünya’ simgesine tıklayıp herhangi bir ülkeyi seçin.
Beşinci aşamada, Instagram’ı açtığınızda şüpheli giriş uyarısı verebilir. Bunun için “Giriş yapmaya çalışan bendim” seçeneğini seçin.
Son aşamada, Instagram uygulamasını kullanabilirsiniz.
IOS VPN uygulaması kullanma rehberi
1- App Store’a girin,
2- Secure VPN: VPN & Securenet uygulamasını indirin,
3- Uygulamayı açıp ‘Bağlan’ butonuna tıklayın
4- Gelen erişim uyarısına izin verin
5- Instagram’ı rahatlıkla kullanabilirsiniz.