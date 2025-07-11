Türkiye'de tarihi gün! PKK silahlarını böyle yaktı: İşte o görüntüler...
PKK'lı bir grup, Irak’ın Süleymaniye kentinde düzenlenen sembolik bir törenle silahlarını imha etti. Surdaş nahiyesindeki bir mağaradan çıkan ve aralarında 15 kadının da bulunduğu 30 kişilik grup, ellerindeki silahları ateş dolu bir kazana atarak yok etti. Törene MİT yetkilileri, Iraklı ve IKBY yetkilileri, DEM Partililer, STK temsilcileri ve basın mensupları katıldı. Alanda örgüt adına Türkçe ve Kürtçe mesaj okundu. İşte o görüntüler...
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Terör örgütü PKK'dan bir grup, Irak’ın Süleymaniye kentinde silahlarını imha etti.
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Süleymaniye'ye bağlı Surdaş nahiyesi sınırlarındaki bir mağarada toplanan PKK'lı grup, buradan silahlarıyla çıkarak, topluluğun bulunduğu alana geldi.
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15'i kadın 30 kişiden oluşan PKK'lı grup, ellerindeki silahları içinde ateş bulunan büyük bir kazana atarak imha etti.
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Alanda bir örgüt elebaşı, Türkçe ve Kürtçe mesaj okudu.
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