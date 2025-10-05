Türkiye’den Gazze’ye destek: Binler meydanlarda

Bostanlı, Güzelbahçe, Sahilevleri, İnciraltı ve Mavişehir’den hareket eden tekneler, Türk ve Filistin bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı önünde buluştu.

İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Gökhan Temur, “Burada yalnızca dayanışma için değil, insanlığın onurunu savunmak için de toplandık” dedi.