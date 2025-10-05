Türkiye’den Gazze’ye destek: Binler meydanlarda
İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye’nin birçok kentinde düzenlenen yürüyüşlerle protesto edildi. Vatandaşlar, “Gazze’ye özgürlük” sloganlarıyla Filistin halkına destek verdi.
Filistin’e Destek Platformu öncülüğünde İstanbul’daki yürüyüş, Ayasofya Camisi önünde başladı.
Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan kalabalık, “Gazze’ye özgürlük” sloganları atarak Eminönü Meydanı’na doğru yürüdü. Yürüyüşe çok sayıda turistin de katıldığı gözlendi.
Başkent Ankara’daki yürüyüş ise Melike Hatun Camisi önünden başladı. Katılımın oldukça yüksek olduğu etkinliğe Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bazı milletvekilleri ve Ankara Valisi Vasip Şahin de destek verdi.
Kalabalık, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı’na kadar yürüdü. Yürüyüşün ardından düzenlenecek mitingde Türkiye’den dünyaya “Gazze’ye Özgürlük” mesajları verilmesi planlanıyor.
İzmir’de ise Filistin’e Destek Platformu tarafından organize edilen etkinlikte balıkçılar tekneleriyle denize açıldı.
Bostanlı, Güzelbahçe, Sahilevleri, İnciraltı ve Mavişehir’den hareket eden tekneler, Türk ve Filistin bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı önünde buluştu.
İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Gökhan Temur, “Burada yalnızca dayanışma için değil, insanlığın onurunu savunmak için de toplandık” dedi.