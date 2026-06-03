Türkiye'nin soğan deposunda hasat başladı: Fiyatlar belli oldu

Amasya Valisi Önder Bakan, hasat programında yaptığı açıklamada, kentin soğan üretimindeki önemine dikkat çekti. Geçen yıl 89 bin dekarlık alanda yapılan üretimden 437 bin ton verim elde edildiğini belirten Bakan, bu yıl ekim alanlarının 65 bin dekara gerilediğini ancak rekoltenin geçen yıla yakın seviyelerde gerçekleşmesinin beklendiğini söyledi.