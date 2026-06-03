Türkiye'nin soğan deposunda hasat başladı: Fiyatlar belli oldu
Mutfakların vazgeçilmez ürünlerinden soğanda yeni sezon hasadı başladı. Türkiye'nin üretimde öne çıkan illerinden Amasya'da tarlalar yeşilden kırmızıya dönerken, üreticiler hem rekolte hem de fiyat konusunda dikkat çeken mesajlar verdi.
Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Amasya'da soğan hasadı başladı. Üretim alanlarında yoğun mesai sürerken, hasat edilen ürünler Türkiye'nin farklı noktalarına gönderilmeye hazırlanıyor.
Amasya Valisi Önder Bakan, hasat programında yaptığı açıklamada, kentin soğan üretimindeki önemine dikkat çekti. Geçen yıl 89 bin dekarlık alanda yapılan üretimden 437 bin ton verim elde edildiğini belirten Bakan, bu yıl ekim alanlarının 65 bin dekara gerilediğini ancak rekoltenin geçen yıla yakın seviyelerde gerçekleşmesinin beklendiğini söyledi.
"Sofralarda soğan eksik olmayacak"
Çiftçiler ve mevsimlik tarım işçileriyle birlikte hasada katılan Vali Bakan, üretimin devam edeceğini vurgulayarak, "Soframızda soğan eksik olmayacak. Biz tüketeceğiz, çiftçimiz üretmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.
Tarlada fiyat 12 TL'den başlıyor
Yaklaşık 30 yıldır soğan üretimi ve ticaretiyle uğraşan üretici Celalettin Çelik ise bu yıl ekim alanlarında bir miktar düşüş yaşandığını belirtti.
Soğanın tarladaki kilogram fiyatının kaliteye göre 12 TL ile 25 TL arasında değiştiğini aktaran Çelik, daha verimli ve kaliteli ürün elde etmek için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.
"Amasya soğanı kaliteyle öne çıkıyor"
Amasya'nın iklim ve toprak yapısının soğan üretimi açısından önemli avantajlar sunduğunu dile getiren Çelik, bölgede yetişen soğanların kalite bakımından öne çıktığını söyledi.
Çelik, "Amasya'nın verimli toprakları ve mikroklima özelliği taşıyan iklimi sayesinde kaliteli ürün elde ediyoruz. Amasya soğanı Türkiye'nin en kaliteli soğanları arasında yer alıyor" dedi.