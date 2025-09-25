TUS kontenjanları açıklandı mı? TUS tercihleri ne zaman başlayacak?

Türkiye’de veya yurtdışında tıp fakültesi mezunu olanlar, Mezuniyetini henüz almamış, fakat son sınıfta okuyanlar her yıl TUS sınavına giriyor. En son sınavın sonuçları 12 Eylül'de ilan edildi. Şimdi adaylar tercihler için sabırsızlanıyor. On binler aramalarını sıklaştırmış durumda... İşte olası tarihler...