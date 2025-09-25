TUS kontenjanları açıklandı mı? TUS tercihleri ne zaman başlayacak?
2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercihlere çevrildi. On binlerce kişi konuyu yakından takip ederek tarih konusunda fikir edinmek istiyor. ÖSYM sıkça ziyaret edilirken günler ilerledikçe artan soru ise "TUS tercihleri ne zaman başlayacak" şeklinde...
Türkiye’de veya yurtdışında tıp fakültesi mezunu olanlar, Mezuniyetini henüz almamış, fakat son sınıfta okuyanlar her yıl TUS sınavına giriyor. En son sınavın sonuçları 12 Eylül'de ilan edildi. Şimdi adaylar tercihler için sabırsızlanıyor. On binler aramalarını sıklaştırmış durumda... İşte olası tarihler...
TUS tercihleri ne zaman alınacak?
ÖSYM 2025 takviminde TUS tercih tarihine yer vermedi. Bir önceki dönem sonuçlar 18 Nisan'da açıklanmış, tercihler 21 Mayıs tarihinde alınmaya başlamıştı. Yeni tercihlerin 15 Ekim gibi başlaması bekleniyor.
Adaylar, tercihlerini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda yapabilecektir. Tercih işlemleri, 27 Mayıs 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.