TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2. dönem tercih başvuruları sona ererken sonuç tarihi gündem oldu. Bugün ilk gün olması nedeniyle yoğun şekilde "TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu geliyor. Adaylar süreç ile ilgili bilgi almak istiyor. İşte bir önceki dönemde yaşananlar...
TUS tercih sonuçları, adayların gündeminde... 6 Ekim'de son bulan işlemlerin ardından sonuç tarihi araması sıklaşmış durumda... ÖSYM'den konu hakkında açıklama gelmezken tarih konusunda duyum olup olmadığını öğrenmek isteyenlerin başvurduğu soru "TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" oluyor.
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2. dönem TUS tercih sonuç tarihi hakkında bir açıklama yapmadı. Bir önceki dönem başvurular 27 Mayıs'ta sona ererken sonuçlar 3 Haziran'da ilan edilmişti. Bu süre hesap edildiğinde TUS 2. dönem tercih sonuçlarının 12 Ekim'de açıklanması bekleniyor.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.