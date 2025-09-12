TUS tercihleri ne zaman alınacak? TUS tercih başvuru tarihi belli oldu mu?
Bugün TUS 2. dönem sonuçları açıklandı. Sonuç ilanı sonrası başarılı olan adaylar tercih tarihlerine odaklanmaya başladı. Tarihler konusunda bilgi almak isteyenlerin sıkça başvurduğu soru ise "TUS tercihleri ne zaman alınacak" şeklinde...
TUS 2. dönem sürecinde sonuçlar açıklandı sırada tercihler var. ÖSYM takviminde tercih tarihlerine yer vermedi. Bu sebeple adaylar araştırma içerisinde... Bugün sıkça gelen soru "TUS tercihleri ne zaman alınacak" oluyor. İşte muhtemel tarihler...
TUS tercihleri ne zaman alınacak?
TUS tercih tarihine ilişkin ÖSYM'den net bir tarih paylaşımı gelmedi. Geçen dönem sonuçlar 18 Nisan'da açıklanmış, tercihler 21 Mayıs tarihinde alınmaya başlamıştı. Bu dönemki tercihlerin 15 Eylül gibi başlaması bekleniyor.
Adaylar, tercihlerini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda yapabilecektir. Tercih işlemleri, 27 Mayıs 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.