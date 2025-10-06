Üç (3) aylar ne zaman başlıyor? Regaib Kandili hangi tarihte?
İslam inancına göre yılın en feyizli dönemi olarak kabul edilen üç ayların başlangıç tarihi, milyonlarca Müslüman tarafından yakından takip ediliyor. Bu mübarek dönemin başlamasına kısa süre kala, vatandaşlar aramalar hız vermiş durumda... Sıkça "Üç aylar ne zaman başlıyor" sorusuna yanıt aranıyor. Öte yandan Regaib Kandili tarihi de araştırılan bir başka konu durumunda...
Receb, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan üç aylar, içerdiği kandil geceleri ve Kadir Gecesi sebebiyle manevi yoğunluğun zirveye çıktığı bir zaman dilimi... İslam alemi bu ayları her yıl büyük bir coşkuyla bekliyor. Mübarek aylara sayılı haftalar kaldı ve "Üç aylar ne zaman başlıyor" sorusu yoğunlaşıyor.
Üç aylar ne zaman başlıyor?
Manevi yoğunluğun artırıldığı, duaların kabulüne vesile olan üç aylar 21 Aralık 2025 yılında başlayacak.
Regaib Kandili ne zaman idrak edilecek?
Mübarek 3 ayların başlangıcını temsil eden Regaib Kandili ise 25 Arlık 2025'te idrak edilecek.
Ramazan ayı ne zaman başlıyor?
Kur'an-ı Kerim'in indiği içinde bin aydan daha hayırlı olduğuna inanılan Ramazan ayı 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlıyor ve 19 Mart 2026 Perşembe sona eriyor.