Üç (3) aylar ne zaman başlıyor? Regaib Kandili hangi tarihte?

Receb, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan üç aylar, içerdiği kandil geceleri ve Kadir Gecesi sebebiyle manevi yoğunluğun zirveye çıktığı bir zaman dilimi... İslam alemi bu ayları her yıl büyük bir coşkuyla bekliyor. Mübarek aylara sayılı haftalar kaldı ve "Üç aylar ne zaman başlıyor" sorusu yoğunlaşıyor.