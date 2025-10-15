Üç aylar başlangıç tarihi... Regaib Kandili ve Ramazan ayı ne zaman?

Üç aylar, her yıl farklı tarihlere denk geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimini yayımlarken vatandaşlar da yaklaşan üç aylar tarihini merak ediyor. Öte yandan "Regaib Kandili ve Ramazan ayı ne zaman" sorusu da sıklaşıyor.