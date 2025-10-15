Üç aylar başlangıç tarihi... Regaib Kandili ve Ramazan ayı ne zaman?
İslam dünyasında heyecanla beklenen üç aylar için geri sayım sürüyor. Müslümanlar için büyük önem taşıyan üç aylar yaklaşırken sıklaşan soru "Üç aylar ne zaman başlıyor" oluyor. İşte detaylar...
Üç aylar, her yıl farklı tarihlere denk geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimini yayımlarken vatandaşlar da yaklaşan üç aylar tarihini merak ediyor. Öte yandan "Regaib Kandili ve Ramazan ayı ne zaman" sorusu da sıklaşıyor.
Üç aylar ne zaman başlıyor?
Manevi yoğunluğun artırıldığı, duaların kabulüne vesile olan üç aylar 21 Aralık 2025 yılında başlayacak.
Regaib Kandili ne zaman idrak edilecek?
Mübarek 3 ayların başlangıcını temsil eden Regaib Kandili ise 25 Arlık 2025'te idrak edilecek.
Ramazan ayı ne zaman başlıyor?
Kur'an-ı Kerim'in indiği içinde bin aydan daha hayırlı olduğuna inanılan Ramazan ayı 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlıyor ve 19 Mart 2026 Perşembe sona eriyor.