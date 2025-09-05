Üç aylar başlangıcı: 3 aylar ne zaman başlıyor? Regaib Kandili ne zaman?
Üç aylar; Receb, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan, içerisinde Regaib, Miraç ve Berat Kandilleri ile Kadir Gecesi gibi mübarek geceleri kapsıyor. Bu nedenle Müslümanlar bu ayları iple çekiyor. İslam alemi net tarihleri öğrenmek adına "Üç aylar ne zaman başlıyor" sorusuna yanıt arıyor.
İslam alemi için manevi arınma ve ibadet dönemi olan üç aylar ve bu ayların habercisi Regaib Kandili sabırsızlıkla bekleniyor. 3 ayların başlangıcına sayılı haftalar kalırken "Üç aylar ne zaman başlıyor" sorusu hızlanıyor.
Üç aylar ne zaman başlıyor?
Manevi yoğunluğun artırıldığı, duaların kabulüne vesile olan üç aylar 21 Aralık 2025 yılında başlayacak. Regaib Kandili ise 25 Arlık 2025'te idrak edilecek.
Ramazan ayı ne zaman başlıyor?
Kur'an-ı Kerim'in indiği içinde bin aydan daha hayırlı olduğuna inanılan Ramazan ayı 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlıyor ve 19 Mart 2026 Perşembe sona eriyor.