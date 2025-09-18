Üç aylar ne zaman başlıyor? Regaib Kandili hangi tarihte?
Üç aylar, Müslümanlar için rahmet, mağfiret ve bereket kapılarının açıldığı mübarek aylardır. Bu hayırlı aylar her yıl büyük bir sabırsızlıkla bekleniyor. Kandil günlerinin de yer aldığı bu ayların tarihi merak ediliyor. Zaman zaman gelen sorular ise "Üç aylar ne zaman başlıyor" şeklinde...
Receb, Şaban ve Ramazan ayları, Müslümanlar için yıl içindeki en önemli aylar... Özellikle Ramazan ayı İslam alemi için büyük bir öneme sahip... Bu sebeple müminler tarihleri sürekli olarak araştırıyor. İşte "Üç aylar ne zaman başlıyor" sorusunun yanıtı...
Üç aylar ne zaman başlıyor?
Manevi yoğunluğun artırıldığı, duaların kabulüne vesile olan üç aylar 21 Aralık 2025 yılında başlayacak.
Regaib Kandili ne zaman idrak edilecek?
Mübarek 3 ayların başlangıcını temsil eden Regaib Kandili ise 25 Arlık 2025'te idrak edilecek.
Ramazan ayı ne zaman başlıyor?
Kur'an-ı Kerim'in indiği içinde bin aydan daha hayırlı olduğuna inanılan Ramazan ayı 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlıyor ve 19 Mart 2026 Perşembe sona eriyor.