Üç aylar ne zaman başlıyor? Regaib Kandili hangi tarihte?

Receb, Şaban ve Ramazan ayları, Müslümanlar için yıl içindeki en önemli aylar... Özellikle Ramazan ayı İslam alemi için büyük bir öneme sahip... Bu sebeple müminler tarihleri sürekli olarak araştırıyor. İşte "Üç aylar ne zaman başlıyor" sorusunun yanıtı...