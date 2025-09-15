Üç aylar ne zaman başlıyor? Regaib Kandili ne zaman idrak edilecek?
İslam dünyasında üç aylar heyecanı başlamış durumda... 2026 gelmeden üç aylar başlayacak ve yavaş yavaş sorular gelmeye başladı. Binlerce kişi "Üç aylar ne zaman başlıyor" diye soruyor. Öte yandan Regaib Kandili tarihi de merak ediliyor.
Müslümanlar için manevi hazırlık ve ibadet yoğunluğunun arttığı dönem olan üç aylar için sayılı haftalar kaldı. Ramazan ayına hazırlık olan bu ayların net tarihleri zaman zaman araştırılıyor. Sıkça gelen soru "Üç aylar ne zaman başlıyor" şeklinde...
Üç aylar ne zaman başlıyor?
Manevi yoğunluğun artırıldığı, duaların kabulüne vesile olan üç aylar 21 Aralık 2025 yılında başlayacak. Regaib Kandili ise 25 Arlık 2025'te idrak edilecek.
Ramazan ayı ne zaman başlıyor?
Kur'an-ı Kerim'in indiği içinde bin aydan daha hayırlı olduğuna inanılan Ramazan ayı 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlıyor ve 19 Mart 2026 Perşembe sona eriyor.