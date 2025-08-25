Üniversite kayıt tarihleri: Üniversiteler ne zaman açılacak?

Üniversite açılış tarihleri YKS tercih sonuçlarının ilanı sonrası gündem oldu. Yüz binlerce aday başvurduğu yüksekokul ve yükseköğretim programlarına yerleşti. Bu gelişme sonrası başarılı olan adaylar büyük sevinç yaşarken peş peşe "Üniversiteler ne zaman açılacak" sorusu gelmeye başladı.

2025-YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 1–3 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılabilecek. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmekte. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklar.