Üniversite öğrencileri GSB'ye odaklandı... KYK burs ve kredi başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman başlayacak?

Üniversite öğrencileri kendileri için büyük bir imkan sağlayan KYK burs ve kredileri için uzun zamandır bekleyiş içerisinde... Ekim ayının gelişi ile birlikte aramalar hızlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı her an müjdeli haberi duyurabilir. Tarihleri kaçırmak istemeyen öğrenciler "KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı" sorusunu yöneltiyor.