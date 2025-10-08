Üniversite öğrencileri GSB'ye odaklandı... KYK burs ve kredi başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman başlayacak?
Ekim ayının ikinci haftasındayız ve KYK burs ve kredi başvuruları için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığında... YKS ek tercih sonuçlarının da açıklanması ile birlikte beklentiler iyice artmış durumda... Bugün de sıkça gelen soru "KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak" oluyor.
Üniversite öğrencileri kendileri için büyük bir imkan sağlayan KYK burs ve kredileri için uzun zamandır bekleyiş içerisinde... Ekim ayının gelişi ile birlikte aramalar hızlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı her an müjdeli haberi duyurabilir. Tarihleri kaçırmak istemeyen öğrenciler "KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı" sorusunu yöneltiyor.
KYK burs ve kredi başvuru tarihi açıklandı mı?
Gençlik ve Spor Bakanlığı 8 Ekim 2025 Çarşamba günü itibarıyla bir açıklama yapmadı. Cuma gününe kadar bir duyuru yapılması bekleniyor.
KYK burs ve kredi başvuruları, her yıl duyurulan tarihlerde yalnızca e-Devlet üzerinden gerçekleştirilmektedir.
e-Devlet şifresi bulunmayan öğrencilerin, PTT şubelerinden şifre almaları ya da internet bankacılığı, e-imza, mobil imza veya T.C. kimlik kartı ile sisteme giriş yapmaları gerekmektedir.
Başvuru aşamasında öğrencilerden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna dair bilgiler istenir; bu veriler kamu kurumlarından alınan kayıtlarla karşılaştırılarak doğrulanır.
Değerlendirme sonucunda bütçe imkanları ölçüsünde belirlenen sayıda öğrenciye burs verilirken, mevzuata uygun diğer öğrencilere öğrenim kredisi sağlanır.