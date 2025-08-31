Üniversiteler ne zaman açılıyor?
YKS tercih sonuçları açıklandı, yüz binler üniversitelere yerleşti. Özellikle bu yıl ilk derslerine girecek olan öğrenciler büyük bir heyecan içerisinde... Sabırsızlık gitgide artarken "Üniversiteler ne zaman açılıyor" sorusu sıkça geliyor.
Eylül ayı geldi ve hem okullar hem de üniversiteler için heyecan başladı. Milyonlarca üniversiteli yeni sınıflarına hazırlanıyor. Üniversitelerin açılış tarihleri merak edilirken konu hakkında bilgi almak isteyenlerin başvurduğu soru "Üniversiteler ne zaman açılıyor" oluyor.
Üniversite açılış tarihleri fakültelere göre değişiyor. Üniversiteler 15-30 Eylül tarihleri arasında açılacak.
2025-YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 1–3 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılabilecek. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmekte. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklar.