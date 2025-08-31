Eylül ayı geldi ve hem okullar hem de üniversiteler için heyecan başladı. Milyonlarca üniversiteli yeni sınıflarına hazırlanıyor. Üniversitelerin açılış tarihleri merak edilirken konu hakkında bilgi almak isteyenlerin başvurduğu soru "Üniversiteler ne zaman açılıyor" oluyor.

1 | 3