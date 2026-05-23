Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Şarkıcı Niran Ünsal gözaltına alındı
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul ve Muğla’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kamuoyunda tanınan isimlerin de yer aldığı operasyon kapsamında şarkıcı Niran Ünsal gözaltına alındı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, yasaklı madde kullanımına ilişkin önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma sürecinde gelen ihbarlar, dijital materyaller ve elde edilen bilgiler doğrultusunda bazı ünlü isimler hakkında “makul şüphe” oluştuğu belirtildi.
Bunun üzerine İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyon kapsamında İstanbul’un Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Üsküdar ilçeleriyle birlikte Muğla’da toplam 25 adrese operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.
Operasyonda dikkat çeken isimlerden biri de şarkıcı Niran Ünsal oldu. Hakkında gözaltı kararı bulunan Ünsal’ın operasyon kapsamında gözaltına alındığı belirtildi.
Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü ve dijital materyallerin detaylı şekilde incelendiğini açıkladı.
Soruşturma kapsamında elde edilen yeni bulgular doğrultusunda operasyonun genişleyebileceği değerlendiriliyor.
Savcılık kaynakları, incelemelerin sürdüğünü ve adli sürecin devam ettiğini bildirdi.