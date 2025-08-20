Uzaktan çalışanlar için en iyi şehirler belli oldu! İşte en cazip 10 şehir...

Uluslararası Çalışma Grubu (IWG), 2025 "Uzaktan Çalışma Barometresi" raporunu yayımladı. Rapora göre hızlı internet altyapısı, güvenlik, kültürel zenginlik ve doğayla iç içe yaşam imkânları sayesinde dünyanın en iyi workation (çalışmalı tatil) şehirleri belirlendi. 1 | 13

Uzaktan çalışanların tercihlerinde neler etkili? Uzaktan çalışma yaygınlaştıkça, çalışanların şehir seçiminde dikkat ettiği kriterler de çeşitleniyor. Yaşam maliyeti, sağlık hizmetleri, vize kolaylığı, ulaşım ve sosyalleşme gibi birçok unsur belirleyici rol oynuyor.

Peki uzaktan çalışmak için en iyi şehirler hangileri? İlk sırada hangi şehir var? İşte liste...

10. Valletta - Malta

9. Paris - Fransa

8. Roma - İtalya

7. Lizbon - Portekiz

6. Pekin - Çin

5. Barselona - İspanya

4. Seul - Güney Kore

3. Budapeşte - Macaristan