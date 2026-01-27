Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahmin raporuna göre, İstanbul çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Geçtiğimiz hafta etkili olan ve şehri beyaza bürüyen kar yağışının ise ne zaman yağacağı merak konusu oldu. Peki yeni kar yağışı İstanbul'da ne zaman etkil olacak? İstanbul'a kar yağacak mı?