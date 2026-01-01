Valiliklerden peş peşe kar tatili kararı: İşte 2 Ocak 2026 eğitime ara verilen iller
Türkiye yeni yılı karla karşıladı. Yurdun dört bir yanı beyaz örtüyle kaplanırken pek çok şehirde kar kalınlığı 2 metreyi geçti. Araçlar yollarda kaldı, köy yolları kapandı. Kar yağışı aralıksız devam ederken tatil haberleri peş peşe geldi. Dün gece başlayan kar yağışı mega kenti de sararken, İstanbul'da okullar tatil olacak mı merak ediliyor. İşte 2 Ocak 2026 okulların tatil edildiği iller...
Yeni yılın ilk haftası ülke genelinde yoğun kar yağışı ile geçecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre kar yağışı hafta sonu da etkisini sürdürecek. Pek çok ilde buzlanma ve don da bekleniyor. Valilikler ise peş peşe okulların tatil edildiğini duyuruyor.
İstanbul'da dün başlayan kar yağışı ise kuzey ilçelerde yoğunlaştı. 2 Ocak Cuma günü okullar tatil olacak mı merak edilirken gözler İstanbul Valiliği'nden gelecek açıklamaya çevrildi.
Yurt genelinde ise 2 Ocak 2026 cuma günü okulların tatil edildiği iller ve Valilik açıklamaları şöyle:
Malatya'da okullar yarın da tatil
Malatya'da dün kentte etkili olan kar yağışı sonrası tipi ve buzlanma tehlikesine karşı okullar yarın da tatil edildi
"İlimizde 2 Ocak 2026 Cuma günü ilimiz genelinde tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında (yetişkinlere yönelik kurslar hariç) eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel, malül ve gaziler, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel, aynı gün idari izinli sayılacaktır."
Düzce’de okullar 2 Ocak 2026 günü tatil edildi
Düzce Valiliği aldığı karar ile 2 Ocak 2026 Cuma günü resmi ve özel tüm örgün/yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu.
"İlimiz genelende etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava şartları başta ulaşım olmak üzere genel hayatı tesirleri nedeniyle vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın güvenliği için bazı tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda 2 Ocak 2026 Cuma günü resmi ve özel tüm örgün/yaygın eğitim kurumlarımızda rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur’an kursları dahil eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli halime ve engelli personel ile çocuğu kreş anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personelin aynı gün idari izinli sayılacaktır. Ancak sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu, hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirecektir. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını, zorunlu olmadıkça özel araçlarla trafiğe çıkmamaları önemle rica olunur"
Hakkari'de eğitime bir gün ara
Hakkari'de eğitime yarın ara verildiği, il genelinde kar kalınlığının yerleşim yerlerinde bir, kırsal alanlarda ise iki metreyi aştığı belirtildi.
"Yoğun kar yağışı, çığ ve buzlanma riski nedeniyle il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında 2 Ocak 2026 Cuma günü bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM) randevusu bulunan öğrenciler ile engelli bireylerin ulaşım sürecinde karşılaşabilecekleri riskler göz önünde bulundurularak, can güvenliklerinin sağlanması amacıyla RAM'larda da aynı tarihte hizmete ara verilmesi uygun görülmüştür."
Amasya’da eğitime ara verildi
Amasya Valiliği’nden yapılan açıklamada, il genelinde kar yağışı sonucu buzlanma ve don olayı gibi meydana gelebilecek muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı olarak kararın alındığı belirtildi.
Açıklamada, "İl genelindeki resmi özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüsü, özel eğitim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 2 Ocak 2026 Cuma günü bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir" ifadeleri yer verildi.
Ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanlarının da 1 gün süreyle idari izinli sayılacağı belirtildi.
Şırnak'ta eğitime 1 gün daha ara verildi
Şırnak'ta kar yağışı nedeniyle eğitime yarın da ara verildi.
Malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanlarının yanı sıra kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarında devam eden kadın kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Bolu’da eğitime kar 1 gün ara
Bolu’da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi. Kamuda çalışan hamile ve engelli personelin yanı sıra küçük çocuğu olan kadın personel de idari izinli sayılacak.
Kars'ta okullar tatil edildi, uçak seferleri iptal!
Kars'ta yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kentte kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitim-öğretime 02 Ocak 2026 tarihinde 1 gün ara verildi.
Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personellerin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.
Öte yandan Kars'ta etkili olan yoğun kar yağışı, hava ulaşımında aksamalara neden oldu.
Yoğun kar ve düşük görüş mesafesi nedeniyle İzmir-Kars, Ankara-Kars, İstanbul-Kars ve Sabiha Gökçen-Kars seferlerini gerçekleştirecek uçakların karşılıklı olarak iptal edildiği öğrenildi.
Kahramanmaraş'ta kar tatili bir gün daha uzatıldı
Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle çarşamba günü eğitime verilen ara bir gün daha uzatıldı.
Valilikte öğrenci ve vatandaşların güvenliği gözetilerek 2 Ocak Cuma günü il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime ara verildiğini duyurdu.
Kamu kurumlarında görevli hamileler, engelliler, çocuğu kreş ya da anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi. Yetkililer, vatandaşların buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.
İstanbul'da okullar tatil olacak mı?
AKOM, öğleden itibaren etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kent genelinde buzlanma ve don görüleceğini bildirdi. Hava sıcaklığının -1 ile 3 derece arasında olacağını duyurdu.
Kar yağışının saat 18.00'den itibaren etkisini kaybedeceği öngörülürken, İstanbul'da okullar tatil olacak mı merak ediliyor.
Ancak henüz valilikten resmi bir açıklama gelmedi.
İstanbul'da yarın en düşük 1, en yüksek 8 derecede sıcaklık ile parçalı bulutlu havanın olacağı tahmin ediliyor.
Yağış beklenmeyen ve hava sıcaklığının 7-16 derece arasında seyredeceği aktarılan hafta sonu, lodos fırtınası yaşanması, pazartesi parçalı bulutlu bir havanın etkili olması bekleniyor.
Kentte salı günü yağmur, çarşamba günü ise kuvvetli sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.