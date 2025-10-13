Van Gölü alarm veriyor! Su çekilmesi 3 kilometreye ulaştı

"Van Gölü’nü kurtarmak için zaman daralıyor"

İklim değişikliği ve plansız su kullanımı nedeniyle Van Gölü’nün kritik bir eşiğe geldiğini belirten Alaeddinoğlu, şu uyarıyı yaptı:

"Önümüzdeki yıllarda benzer hava hareketlerinin sürmesi halinde buharlaşma daha da artacak. Sıcaklık yükselişleriyle birlikte Van Gölü'ndeki alan kaybı da devam edecek. Bu, sadece ekolojik değil, sosyoekonomik bir krize dönüşebilir."