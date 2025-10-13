Van Gölü alarm veriyor! Su çekilmesi 3 kilometreye ulaştı
İklim değişikliğinin etkileri Van Gölü Havzası'nda her geçen yıl daha belirgin hale geliyor. Uzmanlara göre yetersiz yağışlar ve artan buharlaşma, göl ekosistemini tehdit ediyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nden Prof. Dr. Alaeddinoğlu, doğu kıyılarında su çekilmesinin 3 kilometreye ulaştığını, kurak dönemlerin üç aya kadar uzadığını belirtti. "Van Gölü'nü kurtarmak için zaman daralıyor" diyen Alaeddinoğlu, bu durumun artık haritalar üzerinde dahi fark edilebilecek ölçekte olduğunu söyledi.
İklim değişikliğinin etkileri, Türkiye genelinde olduğu gibi Van Gölü Havzası’nda da giderek artıyor. Bölgedeki su kaynaklarında yaşanan gerileme, göl ekosistemini tehdit eder boyuta ulaştı.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nden Prof. Dr. Alaeddinoğlu, yağışların yetersizliği ve artan buharlaşmanın göl üzerindeki etkilerini değerlendirerek, "Yağışların yetersizliği ve buharlaşmanın şiddeti, özellikle son birkaç yıldır çok daha belirgin bir şekilde kendini göstermeye başladı. Zaman zaman, örneğin 2024 yılında olduğu gibi, yağışlar nispeten yeterli düzeyde gerçekleştiğinde gölde küçük çaplı iyileşmeler yaşandı. Ancak 2025 yılı bu anlamda oldukça olumsuz geçti" dedi.
Doğu kıyılarında çekilme 3 kilometreye ulaştı
Alaeddinoğlu, Van Gölü’nün doğu kıyısında çekilmenin 2 ila 3 kilometreye kadar ilerlediğini belirterek,"Gölün doğu kesimlerinde küçük ölçekli ama kalıcı değişimler gözlemliyoruz. Van Gölü'nün şekli, doğu kıyılarında belirgin biçimde değişmeye başladı" ifadelerini kullandı.
"Kurak dönemler üç aya kadar uzadı"
Prof. Dr. Alaeddinoğlu, geçmişte bir ay süren kurak dönemlerin artık üç aya kadar çıktığını vurguladı:
"Geçmişte havzada ‘kurak dönem' olarak adlandırılan yağışsız süreç yaklaşık 1 ay sürerken, bu süre son yıllarda giderek uzadı. Önce 1 buçuk aya, ardından 2 aya çıkan bu dönem, 2025 yılında 3 aya kadar ulaştı. Bu da göldeki çekilmeyi çok daha belirgin hale getirdi."
"Gezici siklonlar artık etkili değil"
Yağış rejimindeki değişime dikkat çeken Alaeddinoğlu, "Geçmişte düzenli periyotlarla yağış getiren bu hava sistemleri artık zaman zaman havzayı etkileyemiyor ya da hiç yağış bırakmıyor. Bu durum, göl ekosistemi için ciddi bir tehdit oluşturuyor" dedi.
"Van Gölü’nü kurtarmak için zaman daralıyor"
İklim değişikliği ve plansız su kullanımı nedeniyle Van Gölü’nün kritik bir eşiğe geldiğini belirten Alaeddinoğlu, şu uyarıyı yaptı:
"Önümüzdeki yıllarda benzer hava hareketlerinin sürmesi halinde buharlaşma daha da artacak. Sıcaklık yükselişleriyle birlikte Van Gölü'ndeki alan kaybı da devam edecek. Bu, sadece ekolojik değil, sosyoekonomik bir krize dönüşebilir."