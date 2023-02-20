Varto depreminden kaçıp Kahramanmaraş'ta yakalandılar Varto depreminin ardından Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, adını geldikleri yerden alan mahalleye yerleşen Sönmez ailesinden 7 kişi, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremde hayatını kaybetti.

Sönmez ailesi ile yakın akrabaları, Muş'un Varto ilçesinde 19 Ağustos 1966'da meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremden iki yıl sonra Türkoğlu ilçesine yerleşti. Sönmez ailesinin de yaşadığı bölgeye de Varto Mahallesi adı verildi. Kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki mahallede Sönmez ailesinden 7 kişi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirdi. 1 | 8

Mahalle sakinlerinden Harun Kılıç, dedelerinin, 57 yıl önce meydana gelen Varto depreminden iki yıl sonra Kahramanmaraş'a yerleştiğini söyledi. Kılıç, "Kaderimizde varmış demek ki burada da fay hattının üzerine yerleşmişiz, 57 yıl sonra bir kez daha depreme şahit olduk." dedi. 2 | 8

Depremin yaşandığı saatte gecenin aydınlandığını anlatan Kılıç, "Kendimizi dışarı attık. Yola çıktık, yollar gidip geliyordu. Açık alana çıktık, deprem devam etti. Yer yarılacak herhalde içine gireceğim diye düşündüm. Mübalağa etmiyorum, deprem neredeyse bir metre zıplatacak şekildeydi." diye konuştu. 3 | 8