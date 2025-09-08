Whatsapp çöktü mü, neden mesajlar gitmiyor? Whatsapp neden yavaşladı?

Türkiye'de WhatsApp'ta zaman zaman erişim sorunu yaşanıyor. Dün geceden itibaren başlayan sorun ara ara devam ediyor. En çok kullanılan mesajlaşma uygulamasına giremeyenler "Whatsapp çöktü mü, neden mesajlar gitmiyor" sorusunu yöneltiyor.