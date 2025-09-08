Whatsapp çöktü mü, neden mesajlar gitmiyor? Whatsapp neden yavaşladı?
Dün gece WhatsApp web ve uygulamasında sorunlar yaşanmaya başlandı. Bugün de zaman zaman erişim sorunları yaşanıyor. Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulamasında problem yaşayanlar "Whatsapp çöktü mü, neden mesajlar gitmiyor" diye soruyor.
Türkiye'de WhatsApp'ta zaman zaman erişim sorunu yaşanıyor. Dün geceden itibaren başlayan sorun ara ara devam ediyor. En çok kullanılan mesajlaşma uygulamasına giremeyenler "Whatsapp çöktü mü, neden mesajlar gitmiyor" sorusunu yöneltiyor.
WhatsApp çöktü mü?
Erişim sorununun neden yaşandığına ilişkin BTK'den ve uygulamanın yöneticilerinden resmi bir açıklama gelmedi. Problemin bant daraltması nedeniyle yaşandığı düşünülüyor.
