Yağışlar barajlara yaradı: Mağlova Kemeri yeniden suyla buluştu
İstanbul'da son haftalarda etkili olan yağışlar barajlardaki su seviyesine yansıdı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) verilerine göre kente su sağlayan barajların doluluk oranı yüzde 45,96'ya yükseldi. Alibeyköy Barajı'nda su seviyesinin artmasıyla birlikte Mimar Sinan'ın 16. yüzyılda inşa ettiği tarihi Mağlova Kemeri'nin ayaklarının bir kısmı yeniden su altında kaldı.
İstanbul'da son haftalarda etkili olan yağışlar, kentin su rezervlerine olumlu yansıdı.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) verilerine göre, İstanbul'a su sağlayan barajlardaki ortalama doluluk oranı yüzde 45,96 seviyesine ulaştı.
Yağışların etkisi özellikle Alibeyköy Barajı'nda dikkat çekerken, baraj seviyesindeki artışın tarihi Mağlova Kemeri çevresinde de gözle görülür bir değişim yarattığı belirtildi.
Barajdaki su kotunun yükselmesiyle birlikte 16. yüzyılda Mimar Sinan tarafından inşa edilen Mağlova Kemeri'nin alt bölümlerinin suyla kaplandığı görüldü.
Dronla kaydedilen görüntülerde kemerin çevresindeki su seviyesinin kıyı şeridine kadar ulaştığı dikkat çekti.
Barajlardaki doluluk oranları
İSKİ verilerine göre İstanbul'daki barajların güncel doluluk oranları şöyle:
Ömerli Barajı: yüzde 65,87
Darlık Barajı: yüzde 61,98
Elmalı Barajı: yüzde 86,87
Terkos Barajı: yüzde 29,27
Alibey Barajı: yüzde 35,94
Büyükçekmece Barajı: yüzde 34,88
Sazlıdere Barajı: yüzde 29,38
Istrancalar Barajı: yüzde 36,09
Kazandere Barajı: yüzde 56,49
Pabuçdere Barajı: yüzde 30,42