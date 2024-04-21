Yalova-İstanbul feribotunda korku dolu anlar: Feribot dalgaların arasında kaldı, araçlar hasar aldı
Meteoroloji dün için 45 il için sarı kodlu alarm verirken, İstanbul ve Ankara Valiliği vatandaşları kuvvetli fırtına nedeniyle uyarmıştı. Marmara Denizi’nde dün etkili olan fırtına nedeniyle Yalova-Yenikapı feribotunda onlarca araç ciddi hasar aldı. Araçlar dalgalar nedeniyle birbirine çarptı. Feribotu çevreleyen dalgalar da ön sıralardaki araçların camlarının kırılmasına yol açtı.
Yalova’dan Yenikapı’ya hareket eden İDO feribotu, dün Marmara Denizi’nde fırtınanın ortasında kaldı.
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15.45’te yola çıkan feribot, normal şartlarda bir saat 25 dakikalık süren seferini yaklaşık 2 saatte tamamlayabildi.
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Fırtınada yolcular korku dolu anlar yaşadı.
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Dalgaların arasında kalan feribottaki araçlar birbirlerine çarptı.
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