Yapay zeka ile gerileyen ve yükselen meslekler
LinkedIn’in 1,3 milyardan fazla üyeye dayanan Ağustos 2026 verileri, işe alımda meslekler arasındaki makasın açıldığını gösterdi. Tasarım ve giriş seviyesi teknoloji işlerinde düşüş yaşanırken, yapay zekâ mühendislerinde artış yüzde 97’ye ulaştı.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
İş dünyasındaki değişim artık ilanlara yansıdı
Yapay zekânın hangi meslekleri değiştireceği yıllardır tartışılıyor. Ancak son veriler tartışmayı tahminlerin ötesine taşıyor; bazı ülkelerde belirli mesleklerde işe alım hızla gerilerken, yapay zekâ sistemlerini geliştiren ve şirketlere uygulayan yeni işlerde tam tersi bir hareket yaşanıyor.
LinkedIn’in ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve Hindistan iş piyasalarını inceleyen Ağustos 2026 çalışması, özellikle kariyerinin başındaki çalışanlar açısından ayrışmanın belirginleştiğini gösteriyor.
Gençlere giriş kapısı biraz daha daraldı
Beş büyük pazarda giriş seviyesi işe alımlar genel işe alımdan biraz daha kötü seyrediyor. ABD’de giriş seviyesi işe alım yıllık yüzde 7,6 azalırken toplam işe alımdaki gerileme yüzde 6,9 olarak ölçüldü.
Ancak araştırmanın önemli uyarısı şu: Bu düşüşün tamamı yapay zekâdan kaynaklanmıyor. Ekonomik belirsizlik ve genel işe alım zayıflığı hâlâ ana neden olurken, yapay zekânın etkisi bazı meslek gruplarında çok daha belirgin görülüyor.
Yapay zekâyla desteklenen işlerde fark büyüyor
Asıl dikkat çekici ayrışma, yapay zekânın çalışanı tamamen değiştirmek yerine işini hızlandırabildiği mesleklerde görülüyor. ABD’de bu gruptaki giriş seviyesi işe alımlar yıllık yüzde 9,6 azalırken, aynı mesleklerin toplam işe alımındaki düşüş yüzde 6,5’te kaldı.
Fransa’da makas daha da açıldı. Yapay zekâyla desteklenen mesleklerde giriş seviyesi işe alım yüzde 23 gerilerken aynı grubun toplamındaki düşüş yüzde 12,6 oldu. Bu tablo, şirketlerin yeni başlayanlardan önce deneyimli çalışanları yapay zekâ araçlarıyla daha verimli hale getirmeyi tercih ediyor olabileceğine işaret ediyor.
Tasarımda düşüş yüzde 49’a ulaştı
En sert gerilemelerden biri tasarım tarafında ortaya çıktı. UX ve UI tasarımcılarına yönelik işe alımlar ABD ve Hindistan’daki bazı kategorilerde yıllık yüzde 34 ile yüzde 49 arasında geriledi.
Üretken yapay zekânın arayüz taslakları, görsel alternatifler, kullanıcı akışları ve prototip hazırlama gibi süreçleri hızlandırması, özellikle başlangıç seviyesindeki tasarım görevlerini değiştiriyor. Buna rağmen bugünkü düşüş, bu mesleklerin tamamen ortadan kalkacağı anlamına gelmiyor.
Veri analistlerinde yüzde 30 düşüş
Veri analizi de baskının hissedildiği alanlardan biri oldu. İngiltere’de veri analisti işe alımları yıllık yüzde 30 gerilerken giriş seviyesindeki pozisyonlarda düşüş yüzde 27 olarak ölçüldü.
Raporlama, veri temizleme, ilk analizlerin hazırlanması ve standart sorgular gibi daha önce junior çalışanların yaptığı çok sayıda görev artık yapay zekâ araçlarıyla daha kısa sürede tamamlanabiliyor. Bu değişim, veri analistliğini ortadan kaldırmaktan çok rolün giriş seviyesindeki görev setini küçültüyor.
Proje yöneticilerinde de sert fren var
İşe alımdaki daralma yalnızca kodlama ve tasarımla sınırlı değil. Proje yöneticisi işe alımları Fransa’da yıllık yüzde 39, Almanya’da ise yüzde 29 geriledi.
Toplantı özetleri, görev takibi, raporlama, zamanlama ve proje dokümantasyonu gibi koordinasyon görevlerinin giderek otomatikleşmesi bu meslekteki iş yapış biçimini de değiştiriyor. Şirketlerin daha az sayıda çalışanla daha fazla projeyi yönetebilmesi, yeni pozisyon ihtiyacını azaltabilecek unsurlardan biri olarak görülüyor.
Yazılımcılarda gençler daha büyük baskı altında
Teknoloji sektöründe dikkat çeken başka bir sinyal de giriş seviyesinde ortaya çıktı. Almanya’da giriş seviyesi yazılım mühendisi işe alımı yıllık yüzde 32, Hindistan’da frontend geliştirici işe alımı yüzde 39 geriledi.
Stanford Üniversitesi’nin 2026 Yapay Zekâ Endeksi de benzer bir eğilime işaret ediyor. ABD’de 22-25 yaş grubundaki yazılım geliştiricilerin istihdamı 2024 seviyesine göre yaklaşık yüzde 20 aşağıda bulunuyor ve ilk etkinin özellikle mesleğe yeni başlayanlarda yoğunlaştığı görülüyor.
Finans sektöründe junior kadrolar küçülüyor
Yapay zekâ yatırımlarını hızlandıran finans sektöründe de giriş seviyesi işe alım daha hızlı geriliyor. İngiltere’de junior finans işe alımı yüzde 16,3 düşerken sektör genelindeki gerileme yüzde 12,5 oldu; Almanya, Fransa ve Hindistan’da da benzer bir fark oluştu.
Aynı dönemde finans şirketlerinde yapay zekâ becerisine sahip çalışanların payı yükseliyor. Ortaya çıkan tablo, şirketlerin çalışan sayısını artırmaktan çok mevcut kadrolarına daha güçlü teknoloji becerileri eklemeye yöneldiğini gösteriyor.
Bir meslekte artış yüzde 97’ye çıktı
Tablonun diğer tarafında ise çok güçlü bir büyüme var. Yapay zekâ mühendisi, İngiltere’de giriş seviyesi pozisyonlarda bir yılda yüzde 97 ile en hızlı büyüyen meslekler arasına girdi.
Aynı pozisyonda büyüme ABD’de yüzde 62, Hindistan’da yüzde 55 olarak gerçekleşti. Hindistan’da tüm deneyim seviyeleri birlikte değerlendirildiğinde yapay zekâ mühendisi işe alımları yüzde 68 arttı.
Yeni işlerin isimleri de değişmeye başladı
Yapay zekâ mühendisi tek büyüyen alan değil. Hindistan’da yapay zekâ uzmanı işe alımları yüzde 49 artarken veri etiketleme görevlerinde giriş seviyesi işe alım yüzde 75 yükseldi.
ABD’de ise büyüme uzmanı olarak tanımlanan pozisyonlarda giriş seviyesindeki artış yüzde 97’ye ulaştı. Şirketlerin yalnızca modeli geliştiren değil, yapay zekâyı ürün, satış, müşteri deneyimi ve iş süreçlerine bağlayabilen çalışanlara da yöneldiği görülüyor.
Yapay zekâ çalışan değil patron da yaratıyor
En şaşırtıcı sonuçlardan biri girişimcilik tarafında ortaya çıktı. LinkedIn verilerine göre kendisini şirket kurucusu olarak tanımlayanların oranı beş büyük pazarda yıllık yüzde 20 ile yüzde 38 arasında arttı.
2026’da dünya genelindeki şirket kurucularının yüzde 13’ü en az bir yapay zekâ becerisine sahipken bu oran tüm LinkedIn kullanıcılarında yalnızca yüzde 1,2 seviyesinde. Başka bir ifadeyle şirket kurucularının yapay zekâ becerisine sahip olma olasılığı ortalama çalışandan yaklaşık 11 kat daha yüksek.
2030’a kadar bazı klasik işler küçülecek
Dünya Ekonomik Forumu’nun uzun vadeli tahminleri de bugünkü verilerle aynı yönde bazı sinyaller veriyor. Banka gişe görevlileri, veri giriş elemanları, kasiyerler, idari asistanlar, yönetici sekreterleri, muhasebe ve bordro çalışanları, matbaa çalışanları ve tele-pazarlamacılar 2030’a kadar en hızlı küçülmesi beklenen meslekler arasında bulunuyor.
Burada önemli bir ayrım var: Forum’un öngördüğü 92 milyon iş kaybının tamamı yapay zekâdan kaynaklanmıyor. Teknoloji, ekonomik değişim, demografi ve yeşil dönüşüm birlikte değerlendirilirken aynı dönemde 170 milyon yeni işin oluşması ve net 78 milyon ek istihdam yaratılması bekleniyor.
Bir tarafta kayıp diğer tarafta yeni meslekler var
2030’a kadar hızlı büyümesi beklenen işlerin başında büyük veri uzmanları, fintech mühendisleri, yapay zekâ ve makine öğrenmesi uzmanları ile yazılım geliştiriciler geliyor. Siber güvenlik, veri ambarı, otonom ve elektrikli araçlar, çevre mühendisliği, DevOps ve yenilenebilir enerji de büyüyen alanlar arasında.
Dikkat çekici nokta şu: LinkedIn’in güncel verisinde işe alımı gerileyen UI ve UX tasarımcıları, Dünya Ekonomik Forumu’nun uzun vadeli büyüme listesinde yer almaya devam ediyor. Bu çelişki, bugünkü işe alım daralmasının bir mesleğin tamamen yok olacağı anlamına gelmediğini gösteriyor.
En çok etkilenecekler yalnızca düşük ücretli çalışanlar değil
OECD’nin Mayıs 2026’da yayımladığı yeni ölçüm, yapay zekâya en yüksek maruziyetin birçok kişinin düşündüğü gibi yalnızca basit işlerde olmadığını ortaya koyuyor. Bilgi teknolojileri çalışanları, işletme profesyonelleri, yöneticiler ve bilim-mühendislik alanındaki beyaz yakalı işler de yapay zekânın yetenekleriyle yüksek ölçüde örtüşüyor.
Buna karşılık temizlik, tarım, gıda hazırlama ve yoğun fiziksel çalışma gerektiren birçok meslekte bugünkü yapay zekâ sistemlerinin yapabildikleri ile işin gerektirdikleri arasındaki mesafe hâlâ daha büyük. Ancak OECD özellikle “yüksek maruziyet” ile “mesleğin otomatik olarak yok olması” kavramlarının birbirine karıştırılmaması gerektiğini vurguluyor.
Asıl savaş mesleklerden çok becerilerde yaşanacak
Uluslararası Çalışma Örgütü, dünyadaki her dört çalışandan birinin üretken yapay zekâdan bir ölçüde etkilenebilecek mesleklerde bulunduğunu hesaplıyor. Kurumun temel senaryosu kitlesel meslek yok oluşundan çok görevlerin, becerilerin ve çalışma biçimlerinin yeniden düzenlenmesi yönünde.
LinkedIn verileri de aynı değişimi gösteriyor. ABD’de yapay zekâ okuryazarlığı isteyen iş ilanları bir yılda yüzde 70 artarken son iki yılda dünya genelinde yaklaşık 1,3 milyon yüksek beceri gerektiren yapay zekâ bağlantılı iş oluştu. Önümüzdeki yılların ayrımı yalnızca “hangi mesleği seçtiğiniz” değil, o meslekte yapay zekâyı ne kadar etkili kullanabildiğiniz olacak.