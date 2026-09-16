Tasarımda düşüş yüzde 49’a ulaştı





En sert gerilemelerden biri tasarım tarafında ortaya çıktı. UX ve UI tasarımcılarına yönelik işe alımlar ABD ve Hindistan’daki bazı kategorilerde yıllık yüzde 34 ile yüzde 49 arasında geriledi.

Üretken yapay zekânın arayüz taslakları, görsel alternatifler, kullanıcı akışları ve prototip hazırlama gibi süreçleri hızlandırması, özellikle başlangıç seviyesindeki tasarım görevlerini değiştiriyor. Buna rağmen bugünkü düşüş, bu mesleklerin tamamen ortadan kalkacağı anlamına gelmiyor.