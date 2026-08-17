Yapay zekâ serveti yeni bir müşteri dalgası yarattı





Yapay zekâ şirketlerinde oluşan hızlı değer artışı, lüks markaların önüne yeni bir müşteri grubu çıkardı. Özel jet şirketlerinden yat üreticilerine, emlak danışmanlarından süper otomobil markalarına kadar pek çok sektör artık bu yeni servet sınıfını ayrı bir kategori olarak izliyor.

Bu grubun en belirgin özelliği, servete çok kısa sürede ulaşmış olması. Eski sanayi, finans ya da miras temelli zenginlikten farklı olarak burada hızla oluşan, teknoloji odaklı ve gençleşen bir para akışı bulunuyor.