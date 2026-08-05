Yapay zekânın kolay kolay alamayacağı meslekler

863 meslek aynı tabloda karşılaştırıldı

American University’den Jennifer L. Steele ile Colorado Boulder Üniversitesi’nden Isabella Cruz tarafından hazırlanan araştırmada, mesleklerin yapay zekâ karşısındaki durumunu ölçen farklı modeller karşılaştırıldı.

Araştırmacılar, modeller arasındaki büyük farklılıkları azaltabilmek için en güncel beş tahminin ortalamasını kullandı. Bu ortalama, Anthropic’in Claude sistemi ile OpenAI araçlarının 2025 yılındaki kullanım verilerini temel alan yeni bir modeli de içerdi.

Mesleklerin maaş sıralaması hazırlanırken 2022 yılına ait ABD medyan ücretleri kullanıldı. Bu nedenle çalışma Türkiye’deki maaşları doğrudan göstermiyor; mesleklerin birbirleriyle olan göreli konumuna ışık tutuyor.