Yapay zekânın kolay kolay alamayacağı meslekler
Yeni araştırma, 863 mesleği maaş ve yapay zekâya maruz kalma düzeyi açısından karşılaştırdı. Sağlık ve uygulamalı meslekler öne çıkarken, lisans diploması gerektiren birçok beyaz yakalı alan daha yüksek risk grubunda yer aldı.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Yapay zekânın hangi işleri dönüştüreceği tartışılırken yayımlanan yeni bir çalışma, meslek seçiminde yalnızca maaşın değil, görevlerin teknoloji karşısındaki dayanıklılığının da dikkate alınması gerektiğini ortaya koydu.
Araştırmacılar, farklı yapay zekâ modellerinin tahminleri ile gerçek kullanım verilerini bir araya getirerek 863 mesleği dört ayrı gruba ayırdı. Ortaya çıkan sonuçlar, yüksek ücret ile düşük yapay zekâ maruziyetini aynı anda sunan mesleklerin sanıldığından farklı alanlarda yoğunlaştığını gösterdi.
863 meslek aynı tabloda karşılaştırıldı
American University’den Jennifer L. Steele ile Colorado Boulder Üniversitesi’nden Isabella Cruz tarafından hazırlanan araştırmada, mesleklerin yapay zekâ karşısındaki durumunu ölçen farklı modeller karşılaştırıldı.
Araştırmacılar, modeller arasındaki büyük farklılıkları azaltabilmek için en güncel beş tahminin ortalamasını kullandı. Bu ortalama, Anthropic’in Claude sistemi ile OpenAI araçlarının 2025 yılındaki kullanım verilerini temel alan yeni bir modeli de içerdi.
Mesleklerin maaş sıralaması hazırlanırken 2022 yılına ait ABD medyan ücretleri kullanıldı. Bu nedenle çalışma Türkiye’deki maaşları doğrudan göstermiyor; mesleklerin birbirleriyle olan göreli konumuna ışık tutuyor.
Meslekler dört ayrı gruba ayrıldı
Çalışmada meslekler, maaş seviyesi ve yapay zekâya maruz kalma düzeyi üzerinden dört gruba bölündü.
İlk grupta maaşı ortalamanın üzerinde, yapay zekâ maruziyeti ise ortalamanın altında kalan meslekler yer aldı. Araştırmacılar bu alanları, teknolojiyle hızla değişen iş dünyasında görece daha güvenli ve istikrarlı seçenekler olarak değerlendirdi.
İkinci grupta maaşı yüksek ancak yapay zekâ maruziyeti de yüksek işler bulunuyor. Diğer iki grup ise düşük ücretli meslekleri yapay zekâya düşük ve yüksek maruz kalanlar olarak ayırıyor.
Ancak çalışma, yapay zekâ maruziyetinin doğrudan iş kaybı anlamına gelmediğinin altını çiziyor. Yüksek puan, çoğunlukla mesleğin içindeki görevlerin değişebileceğine işaret ediyor.
En güçlü alan sağlık oldu
Yüksek ücret ile düşük yapay zekâ maruziyetini en fazla bir araya getiren alan sağlık hizmetleri oldu.
Sağlık mesleklerinin önemli bir bölümü doğrudan insan teması, fiziksel müdahale, yüksek sorumluluk, etik değerlendirme ve kişiye özel karar gerektiriyor. Bu görevlerin yalnızca bir sohbet robotuna veya otomatik sisteme devredilmesi kolay görünmüyor.
Yapay zekâ; teşhis desteği, görüntü analizi, rapor hazırlama ve hasta takibi gibi alanlarda kullanılabiliyor. Buna rağmen nihai kararın verilmesi ve tedavinin uygulanması büyük ölçüde sağlık çalışanlarının sorumluluğunda kalıyor.
Doktorlar ve hemşireler öne çıktı
Araştırmada tıp doktorları ve hemşireler, maaşı yüksek ve yapay zekâya maruz kalma düzeyi görece düşük meslekler arasında gösterildi.
Yapay zekâ sistemleri hastalık belirtilerini karşılaştırabilir, görüntüleri inceleyebilir ve doktorlara olası teşhisler sunabilir. Ancak hastanın fiziksel olarak değerlendirilmesi, belirsizlik altında karar verilmesi ve tedavi sürecinin yönetilmesi insan uzmanlığı gerektiriyor.
Hemşirelikte ise hasta bakımı, acil durumlara müdahale, ilaç uygulaması ve duygusal destek gibi görevler öne çıkıyor. Bu görevlerin önemli bölümü fiziksel ortamda ve değişken koşullar altında gerçekleştiriliyor.
Eczacılık ve veterinerlik de listede
Eczacılar ve veterinerler de yüksek ücret ile görece düşük yapay zekâ maruziyetini birleştiren sağlık meslekleri arasında yer aldı.
Eczacılıkta reçetelerin kontrol edilmesi ve ilaç etkileşimlerinin taranması yapay zekâyla desteklenebilir. Buna karşılık hastanın durumu, kullandığı diğer ilaçlar ve olası yan etkiler konusunda verilen kişisel danışmanlık önemini koruyor.
Veterinerlikte ise farklı hayvan türlerinin muayenesi, fiziksel müdahale, cerrahi işlemler ve hayvan sahibinin bilgilendirilmesi gerekiyor. Standart olmayan vakalar, yapay zekânın tek başına karar vermesini zorlaştırıyor.
Terapi mesleklerinin insan avantajı
Fizyoterapistler, psikoterapistler, konuşma ve dil terapistleri ile tıbbi görüntüleme uzmanları da araştırmada öne çıkan sağlık çalışanları arasında bulunuyor. Fizyoterapistler hastanın hareketlerini gözlemliyor, vücuda doğrudan müdahale ediyor ve tedavi programını kişinin verdiği tepkiye göre anlık olarak değiştiriyor.
Konuşma terapisi ve psikoterapide ise güven ilişkisi, duyguların anlaşılması ve kişiye özgü iletişim büyük önem taşıyor. Yapay zekâ bu çalışanlara planlama ve kayıt tutma konusunda yardımcı olabilir; ancak insan ilişkisine dayanan temel görevi bütünüyle üstlenmesi daha zor görünüyor.
Dört yıllık diploma tek güvenli yol değil
Araştırmanın en dikkat çekici sonuçlarından biri, yüksek ücret ile düşük yapay zekâ maruziyetini bir araya getiren mesleklerin önemli bölümünün dört yıllık üniversite diploması gerektirmemesi oldu.
En güçlü grubun, ön lisans eğitimi veya uzun süreli mesleki eğitim gerektiren işler olduğu belirlendi. Bu grupta hem teknik ustalık hem de uygulama deneyimi isteyen meslekler bulunuyor.
Araştırmacılara göre tesisatçılık, marangozluk, diş hijyenistliği ve kan alma teknisyenliği gibi işler, mesleki eğitimle erişilebilen görece dayanıklı kariyer yolları arasında yer alıyor.
Tesisatçı ve marangozlar neden dayanıklı?
Tesisatçılar ve marangozlar, sürekli değişen fiziksel ortamlarda çalışmaları nedeniyle yapay zekâya daha az maruz kalan meslekler arasında gösterildi.
Bir tesisatçının eski bir binadaki boru sistemini incelemesi, arızanın gerçek nedenini bulması ve dar alanlarda onarım yapması gerekiyor. Her bina, bağlantı ve sorun farklı olabildiği için görevleri standart bir yazılıma aktarmak kolay değil.
Marangozlukta da ölçüm, el becerisi, malzeme bilgisi ve çalışma sırasında ortaya çıkan sorunlara anında çözüm üretme yeteneği önem taşıyor. Robotlar belirli üretim hatlarında kullanılabilse de her müşteriye ve mekâna özel işleri üstlenmekte zorlanıyor.
Orta düzey sağlık eğitimi avantaj sağladı
Diş hijyenistleri ile kan alma teknisyenleri de araştırmanın yüksek ücret ve düşük yapay zekâ maruziyeti bakımından öne çıkardığı uygulamalı mesleklerden oldu.
Bu çalışanlar, görevlerini doğrudan hasta üzerinde gerçekleştiriyor. El becerisi, hijyen kurallarına uyum, hastanın fiziksel tepkisini gözlemleme ve beklenmeyen bir durumda doğru müdahaleyi yapma zorunluluğu bulunuyor.
Yapay zekâ randevu düzenleme, kayıt tutma ve sonuçları sınıflandırma gibi işlemleri hızlandırabilir. Ancak temel uygulamanın fiziksel ortamda gerçekleştirilmesi, insan emeğine duyulan ihtiyacın sürmesini sağlıyor.
Lisans diplomasında şaşırtan sonuç
Çalışmaya göre yapay zekâya ortalama maruz kalma düzeyi, lisans eğitimi gerektiren mesleklerde daha yüksek çıktı.
Bunun temel nedenlerinden biri, dört yıllık üniversite mezunlarının yoğun olarak yazı yazma, veri işleme, araştırma, raporlama, hesaplama ve sunum hazırlama gibi görevlerde çalışması.
Üretken yapay zekâ sistemleri özellikle metin, kod, veri ve dijital içerik üzerinde hızlı ilerleme kaydetti. Bu nedenle geçmişte güvenli kabul edilen birçok beyaz yakalı mesleğin görev yapısının değişebileceği değerlendiriliyor. Bu sonuç, üniversite diplomasının değerini kaybettiğini değil, diplomanın sürekli yeni becerilerle desteklenmesi gerektiğini gösteriyor.
Finans, hukuk ve yazılım daha fazla değişebilir
Yönetim, finans, bilişim, mühendislik, hukuk ve eğitim; yüksek maaş sunmasına rağmen yapay zekâya ortalamanın üzerinde maruz kalan alanlar arasında sıralandı.
Finans çalışanlarının rapor hazırlama, veri analizi ve tahmin oluşturma görevleri otomatikleşebilir. Hukuk alanında belge inceleme, sözleşme hazırlama ve dava araştırması yapay zekâ tarafından hızlandırılabilir.
Yazılım geliştiriciler kod oluşturma ve hata düzeltme araçlarını daha yoğun kullanırken, öğretmenler ders planı ve eğitim materyali hazırlarken yapay zekâdan destek alabiliyor. Bu mesleklerin tamamen ortadan kalkması beklenmiyor. Ancak çalışanların yaptığı işlerin dağılımı ve işverenlerin aradığı beceriler önemli ölçüde değişebilir.
Yapay zekâ işi almaktan çok işi değiştirebilir
Araştırmanın en önemli uyarısı, yapay zekâya yüksek maruziyet ile mesleğin ortadan kalkmasının aynı anlama gelmemesi.
Bir meslekte yapay zekânın sık kullanılması, çalışanların tamamen yer değiştirmesi yerine daha üretken hale gelmesini de sağlayabilir. İşin bazı görevleri sisteme devredilirken, karar verme, müşteri ilişkileri ve denetim gibi görevler insanda kalabilir.
Çalışmada Claude’un yardımcı olarak yoğun kullanıldığı mesleklerin, sistemin bağımsız görev yürütmek için kullanıldığı mesleklere göre ortalama olarak daha yüksek ücret sunduğu görüldü.
Sonuçlar, geleceğin en dayanıklı çalışanlarının yapay zekâdan uzak duranlar değil; teknolojiyi kullanırken fiziksel beceri, insan ilişkisi, sorumluluk ve uzmanlık avantajını koruyanlar olabileceğine işaret ediyor.