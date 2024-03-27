Yarın A101 markete Elektrikli Moped geliyor! A101 market 28 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğu
A101 aktüel katalog ürünleri her hafta yeniden belirleniyor. Yarın A101 markette karavandan, elektrikli mopede, beyaz eşyadan, televizyona, dolaplardan, tencerelere, piyanodan, oyuncaklara, salıncaktan, bebek bezine onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. Peki bu hafta A 101'de hangi ürünler var ve fiyatları ne kadar?
Toshiba 65" Ultra HD Android Tv 21.999 TL
HI-LEVEL 55' Ultra HD Smart Tv 12.999 TL
Philips 55' UHD Smart Led Tv 19.999 TL
HI-LEVEL 32' WebOS HD Ready Tv 4.799 TL
Lenovo N4120 Notebook 6.999 TL
Lenovo N4020 Notebook 6.999 TL
Homend Grillant 1356H Inox Tost Makinesi 1.599 TL
Sinbo Çelik Elektrikli Cezve 299 TL
Sunny Flora Çelik Su Isıtıcı 359 TL
Kiwi Çay Makinesi 599 TL
Kiwi Seyahat Ütüsü 499 TL
Aprilla Saç Kurutma Makinesi 399 TL
Aprilla Tıraş Makinesi 239 TL
Aprilla Dijital Banyo Baskülü 179 TL
Kiwi Tüy Alma Cihazı 1.599 TL
QU Şarjlı Damacana Su Pompası 99,90 TL
Kiwi Dik Süpürge 699 TL
Volta VS2 Elektrikli Moped 27.990 TL
Emaye Çaydanlık Takımı 499 TL
Emaye Pişir Sakla Tencere 219 TL
TAÇ Döküm Kek Kalıbı 299 TL
Cem Gusto Ezme Derin Tencere 349 TL
Kapaklı Balık ve Gözleme Tavası 249 TL
RooC Çok Amaçlı Mutfak Makası 29,90 TL