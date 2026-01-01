Yarın İstanbul okul var mı? 2 OCAK CUMA İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?
İstanbul'da kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Bazı ilçelerde ara sokaklarda yollar kapandı. Bugün resmi tatil, yarın normal hayata dönülecek. Fakat kar yağışı nedeniyle okulların durumu merak ediliyor. Öğrenciler ve veliler "İstanbul'da yarın okullar tatil mi" sorusuna cevap arıyor.
İstanbul yeni yıla kar ile başladı. Kar yağışının saat 18.00'e kadar devam edeceği tahmin ediliyor. Bugün bazı yollar kapanırken her zaman olduğu gibi okulların tatil olup olmayacağı sorgulanıyor. On binlerce kişi "İstanbul'da yarın okullar tatil mi" diye soruyor.
2 Ocak Cuma İstanbul'da okul var mı?
İstanbul'da Sarıyer, Beykoz, Kağıthane, Beşiktaş ve Şile'de okullar tatil edildi.
3 Ocak Cumartesi günü parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. En yüksek 9, en düşük 1 derece olacak.