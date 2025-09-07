Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 8 Eylül metrobüs, metro, İETT, otobüs, vapur, tramvay bedava mı?
Yeni eğitim-öğretim dönemi yarın açılıyor. Milyonlarca öğrenci yollara dökülecek ve okullarına gidecek. Her yıl yaşanan trafiği azaltmak amacıyla İBB aldığı kararı açıklarken vatandaşlar da "Yarın toplu taşıma ücretsiz mi" diye soruyor.
İstanbul'da yarın okullar açılıyor ve İBB yoğunluğu azaltmak amacıyla önlemler aldı. 8 Eylül'de toplu taşıma ücretsiz olacak. Vatandaşlar, "Metrobüs, metro, İETT, otobüs, vapur, tramvay bedava mı" sorusunu sıkça yöneltiyor. İşte detaylar...
Yarın toplu taşıma belirli saatlerde ücretsiz olacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada saat 06.00-16.00 arasında toplu taşıma yani metrobüs, metro, İETT, otobüs, vapur, tramvay ücretsiz olacak.
İBB ek seferler düzenleyecek ve 600 bin aracın trafikten çekilmesi bekleniyor.